快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

「5F自拍」網站充斥大量兒少性影像 負責人遭羈押網站關閉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，被橋頭地檢署查出非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，檢警日前發動搜索，拘提該網站李姓負責人、

吳姓主管、賴姓廣告商等人，依違反兒少性剝削條例聲押3人獲准，並強制關閉該網站。

「5F自拍（porn5f.com）」在老司機圈內頗為知名，號稱擁有萬部免費素人自拍及成人影片，但因多部影片涉及偷拍甚至有未成年影像上傳，被衛福部保護司性影像處理中心多次通知下架，但該網站仍持續上傳非法影像。

橋頭地檢署接獲舉報，由主任檢察官鄭子薇率檢察官許亞文、陳俐吟、莊承頻、陳韻庭、施佳宏指揮高雄市警局展開偵辦。

檢警本月5日發動搜索，前往「5F自拍」公司登記現址，查獲現金85萬餘元，另有虛

擬貨幣USDT4萬餘顆及帳戶550萬餘元現金，另拘提該網站李姓負責人、吳姓主管、賴姓廣告商等多人到案。

檢方認為，該網站經衛福部通知下架影片高達300餘部，但李男等人仍持續上傳，因部分影中人疑為未成年，複訊後認定李男等3人有勾串共犯或證人、滅證之虞，依違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪，向地院聲押禁見獲准。

檢警偵辦後，該網站已由台北市政府要求下架，避免非法影片外流，至於實際被害人及李男等人獲利數字，則待檢警清查資料釐清。

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，被橋頭地檢署查出非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版。橋頭地檢署提供
號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，被橋頭地檢署查出非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版。橋頭地檢署提供

網站 自拍 影片 隱私 未成年 性剝削 被害人

延伸閱讀

台南女律師被控詐團共犯交保檢抗告 台南地院今裁定加保60萬元

兒少性剝削案件7年增2.2倍 影像申訴2年翻8倍

沒想到能美成這樣！高圓圓「死亡角度自拍輕鬆拿捏」45歲私下狀態根本少女太誇張

柯文哲遭求刑28年半「強姦殺人都沒那麼久」 他連喊3次：這什麼世界！

相關新聞

「5F自拍」網站充斥大量兒少性影像 負責人遭羈押網站關閉

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，被橋頭地檢署查出非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，檢警...

竹北設備技師在公司宿舍裝手表型針孔 竊錄女同事洗澡遭判刑

新竹縣黃姓設備技師在竹北的公司宿舍浴室偷裝手表型針孔攝影機，偷錄女同事洗澡過程，竊錄女同事洗澡裸露胸部、臀部等性影像，結...

女學生吹笛子時雙手沒空 才藝教師趁空摸來摸去判3年8月確定

高雄市某國小張姓才藝老師，利用指導學生吹笛子機會在琴房猥褻、親吻2名女學生，最高法院認為，張犯後毫無悔意，駁回上訴案，依...

台中性影像犯罪暴增一倍！12至17歲未成年被害最多

近年不少未成年學子被不肖人士以遊戲點數誘騙，拍攝裸照，近期台東地檢署起訴蔡姓男子即以類似手法犯案，被害人多達26人，台中...

花蓮女遇「遛鳥」慣犯立刻手機蒐證 變態男下場慘了

花蓮一名30多歲彭姓男子日前在北濱自行車道旁，突然對散步女子裸露下體、做出公然猥褻行為，並要求女子「看一下」。被害女子驚...

台南男暑假闖進國小搭訕女童「做乾爹」...趁機擁抱摸胸遭判4年

楊姓男子闖進台南市國小校園，要求國小女童陪他逛逛，卻趁機在走廊抱住女童，試圖親吻，還將其身體反轉，從後觸摸胸部；楊被逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。