「5F自拍」網站充斥大量兒少性影像 負責人遭羈押網站關閉

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，被橋頭地檢署查出非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，檢警日前發動搜索，拘提該網站李姓負責人、

吳姓主管、賴姓廣告商等人，依違反兒少性剝削條例聲押3人獲准，並強制關閉該網站。

「5F自拍（porn5f.com）」在老司機圈內頗為知名，號稱擁有萬部免費素人自拍及成人影片，但因多部影片涉及偷拍甚至有未成年影像上傳，被衛福部保護司性影像處理中心多次通知下架，但該網站仍持續上傳非法影像。

橋頭地檢署接獲舉報，由主任檢察官鄭子薇率檢察官許亞文、陳俐吟、莊承頻、陳韻庭、施佳宏指揮高雄市警局展開偵辦。

檢警本月5日發動搜索，前往「5F自拍」公司登記現址，查獲現金85萬餘元，另有虛

擬貨幣USDT4萬餘顆及帳戶550萬餘元現金，另拘提該網站李姓負責人、吳姓主管、賴姓廣告商等多人到案。

檢方認為，該網站經衛福部通知下架影片高達300餘部，但李男等人仍持續上傳，因部分影中人疑為未成年，複訊後認定李男等3人有勾串共犯或證人、滅證之虞，依違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪，向地院聲押禁見獲准。