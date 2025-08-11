竹北設備技師在公司宿舍裝手表型針孔 竊錄女同事洗澡遭判刑

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣黃姓設備技師在竹北的公司宿舍浴室偷裝手表型針孔攝影機，偷錄女同事洗澡過程，竊錄女同事洗澡裸露胸部、臀部等性影像，結果當場被女同事發現報警，新竹地院依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。

出浴春光，結果當場被女同事發現報警，新竹地院依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。法官調查，黃男與女同事為同住公司宿舍不同房間。黃男為滿足私窺慾望，竟於去年10月22日21時30分許，在址設新竹縣竹北市公司宿舍共用浴室內，擺放手表型針孔攝影機在置物櫃上，朝向淋浴設備方向拍攝。

當時這名女同事入內淋浴，黃男即以此方式竊錄女同事洗澡裸露胸部、臀部等性影像電磁紀錄，並存入筆記型電腦內後開啟查看，而供己觀賞。經女同事當場發現查覺並報警處理，始查知上情。

法官審酌黃男與女同事為同一公司員工，黃男竟為圖一己之私欲，趁共用衛浴設備機會，偷拍淋浴時性影像，嚴重侵害隱私權

黃男犯後固然自始坦承犯行，並有意賠償，然因其行為實嚴重戕害同事間信賴關係，使被害人內心留下難以抹滅陰影，深陷唯恐該等影像外流恐懼之中，自難獲得被害人諒解，且不願談和解事宜。

黃男於審理時就自身行為，表示願意就醫、進一步接受身心評估，惟縱已經預約，實際上仍尚未進行，即難以此憑斷其已積極面對自身責任，欲竭力彌補或改善現狀，最後依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

