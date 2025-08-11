女學生吹笛子時雙手沒空 才藝教師趁空摸來摸去判3年8月確定
高雄市某國小張姓才藝老師，利用指導學生吹笛子機會在琴房猥褻、親吻2名女學生，最高法院認為，張犯後毫無悔意，駁回上訴案，依強制猥褻罪判張有期徒刑3年5月、依性騷擾罪判張有期徒刑3月。全案確定。
張是2名被害女子就讀國小時的中國笛、竹笛校聘指導老師，2名被害人國小畢業後，持續以課後學才藝方式接受張指導吹笛。
檢察官指控，張姓才藝老師2014年至2016年間在住處琴房，無視其中1名被害人口頭表示不喜歡、不願意，手也無暇防備，來回撫摸她的大腿、親吻她的手、臉頰、嘴巴，以手磨蹭被害人的手背、手心進而強制猥褻。
此外，張於2021年另1名少女在琴房練習時，趁被害人以背部朝向他，乘被害人轉頭不及抗拒之際，親吻她的嘴。
歷審法院都認為，張是受過教育、智識健全的人，卻侵害2名少女的性自主法益，張犯後否認犯行、沒有悔意，最高法院日前駁回張的上訴案，張2罪「加總」判刑3年8月確定。
