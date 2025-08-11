台中性影像犯罪暴增一倍！12至17歲未成年被害最多
近年不少未成年學子被不肖人士以遊戲點數誘騙，拍攝裸照，近期台東地檢署起訴蔡姓男子即以類似手法犯案，被害人多達26人，台中市警局婦幼隊最新統計，今年上半年性影像案件即有365件，比起去年同期122件，增加一倍，且被害年齡層以12歲至17歲最多，目前正值暑假期間，也提醒家中有未成年子女的家長，多留意子女交友狀況。
台中市警局婦幼隊統計，今年1月至6月受理的性影像案件有365件，比起去年同期的122件，增加有243件，成長件數為一倍，今年的性影像案件中，成人性影像266件占72.9%、兒少性影像99件占27.1%，今年性影像被害人有383人，其中以12至17歲計96人，占25.1%最多。
台中市婦幼隊分析，兒少性影像案件被害人以12至17歲之國、高中生青少女居多，且犯罪態樣以網路誘使拍攝、散布性影像為主；成人性影像案件，普遍認為被害人多為女性，然實際以男性被害人居多，年齡層在18至39歲，以「視訊裸聊遭側錄」後，恐嚇錢財最多。
台中市婦幼隊也發現，兒少性影像案件的兩造關係以「網友」最多（占34％），同學次之（占32％），前任或現任男女朋友再次之（占16％），顯示兒少在使用網路方面，較欠缺個人資料及身體自主權保護的意識，且散布方式以FB、IG及LINE等時下年輕族群常用社群平台為主。
台中市婦幼隊指出，根據兒福聯盟發表的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」顯示，我國中小學生休閒活動以線上的靜態娛樂為主，其中即包含玩線上遊戲，如何自犯罪者布下的誘惑及陷阱中保護國家幼苗免受傷害，成了社會大眾亟需正視的課題。
台中市婦幼隊近日也結合iWIN網路內容防護機構、社會局、網路社交平台業者，在北區國民運動中心，共同舉辦了「夏日網安總動員」大型宣導活動，透過實體闖關遊戲，讓小朋友從中認識網路世界的風險、加強對身體自主權的認識，懂得如何自我保護，達成「玩中學」的目的。
婦幼隊長紀翰學呼籲，學子不要被贈送遊戲點數、寶物等話術沖昏頭，並謹記「五不四要」原則（五不：不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害；四要：要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方），期盼透過加強宣導，讓性影像防治觀念深入人心，攜手打造健康無虞的網路環境與友善社會。
