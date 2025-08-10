花蓮女遇「遛鳥」慣犯立刻手機蒐證 變態男下場慘了
花蓮一名30多歲彭姓男子日前在北濱自行車道旁，突然對散步女子裸露下體、做出公然猥褻行為，並要求女子「看一下」。被害女子驚嚇不已，拿起手機拍下報案，警方循線把彭姓男子帶回派出所，依妨害風化公然猥褻罪嫌函送法辦。
彭姓男子5日深夜0時許，在花蓮市北濱自行車道見二名女子在行人徒步區散步，不但一路尾隨，更在步道接近東大門夜市處，對兩人做出猥褻行為與言語性騷擾，被害女子用手機蒐證並報警，警方趕到現場彭男已不見蹤影，協助受害女子完成筆錄。
花蓮警分局今天表示，在花蓮市北濱自行車道南端，男子無故露出下體並向路人口出騷擾及不雅行為，造成路人心生恐慌，向軒轅派出所報案，派出所獲報後立即擴大調閱監視器追查，循線帶回涉嫌人到案說明，全案將依涉嫌公然猥褻罪嫌，函送花蓮地方檢察署偵辦。
被害人指出，北濱自行車道平常是老人家、年輕人散步運動的地方，當時下班用餐完與友人散步，沒想到會遇到性騷擾，發生這件事後，有點不敢再到那裡散步運動。
據了解，彭姓男子並非第一次做出騷擾行為，過去2度因類似行徑遭到法辦，他於2018年在公共場所裸露並撫弄生殖器，使往來民眾見狀受到驚嚇，法院依公然猥褻罪處拘役50日。
