台中七旬董座腦傷送醫 兒意外發現父有小三還拍性愛照

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬男子是車床五金公司負責人，今年初時因頭痛就醫，被發現腦出血，其兒子為支付薪資與貨款，使用父親電腦了解財務狀況，未料卻發現父親在去年間與另名女子有染，拍攝性愛照片，男子的正宮氣得提告向二人求償100萬元，台中地院審認，男子需賠50萬元，小三因不知情免賠。

判決指出，台中市七旬董座結婚逾40年，育有一子，今年初時，男子頭痛就醫，發現腦出血，需進行顱骨引流手術，期間因公司帳戶現金不足支應貨款與薪資，男子的兒子使用男子電腦，了解財務狀況，拿取支票。

未料男子兒子在使用男子電腦時發現，電腦中存有檔名為「庫存」的資料夾，但其中存放的是男子與另名女子拍攝親密影片，還有裸照與性愛照，甚至也有留存男子購買高價名表贈送女子照片。

正宮得知此事後認為，依照檔案夾內照片顯示的時間，男子從2023年5月起，即與小三一起慶生，可見二人當時已有不倫，向丈夫與小三求償100萬元。

台中地院審理時，男子辯稱夫妻二人早已名存實亡，他腦傷及住院都是由小三照料，未盡配偶義務，今年農曆新年過年吃年夜飯，也未見妻子出席，顯見妻子即便發現他與其他女子交往，也應無精神痛苦，認為求償金額過高。

小三則說，男子從未提過已婚身分，也未曾看過男子正宮，收到起訴後，才知男子有配偶，隨即就與男子斷絕關係，沒有侵害配偶權的故意或過失。

台中地院審認，依據相關照片等證據，認定男子出軌事證明確，但無證據顯示小三知道男子的已婚身分，依照雙方資力、職業等情狀，判男子需賠50萬元給妻子，仍可上訴。

台中市已婚董座有小三，兩人還拍攝性愛照留存，被兒子發現，正宮提告，台中地院判賠50萬元。示意圖／AI生成
台中市已婚董座有小三，兩人還拍攝性愛照留存，被兒子發現，正宮提告，台中地院判賠50萬元。示意圖／AI生成

