JK制服妹看「鬼滅」遭摸胸性騷 一路忍到電影結束…噁男辯稱不小心的
電影鬼滅之刃劇場版無限城篇昨天在台灣第一天上映，卻傳出京站威秀有男子數度伸出鹹豬觸碰坐在旁邊的女子身體，被害女子為了不影響其他人觀影，一路忍到電影結束，直接起身破口大罵，影城工作人員獲悉報警。警方將35歲馮姓男子帶回派出所，馮男否認犯行稱「都是不小心的」，被依性騷擾防治法函送法辦。
被害女子事後在社群threads上描述事發經過，稱自己昨天穿初音未來天羽川聯名JK制服，在京站威秀坐6廳E排2看鬼滅之刃，但坐左邊的男子超噁心，手伸過來都已經碰到胸部的布料、甚至是內衣，結果對方被瞪之後手還繼續伸過來，來來回回至少5次。
該女子說，期間有向後排的人求救，對方才克制一些，因為看電影過程中不斷要注意旁邊的變態，導致電影體驗直接毀了，但為了不打斷在場其他人看電影，一路忍到電影結束才敢發聲。
該女子在電影結束後朝對方破口大罵，「他的手在看電影的時候，一直伸到我旁邊」等語，影城工作人員見狀詢問經過報警。轄區大同警方趕抵，馮男並未試圖逃逸，反而配合至派出所偵詢，由於被害者提出騷擾申訴及告訴，警詢後依性騷擾防治法辦理函送。
據了解，馮男沒有相關性騷前科，警詢時態度輕浮，辯稱沒有摸對方否認犯行，警察詢問細節時，他稱「那是不小心的」，令人無奈。
