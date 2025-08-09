快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

JK制服妹看「鬼滅」遭摸胸性騷 一路忍到電影結束…噁男辯稱不小心的

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

電影鬼滅之刃劇場版無限城篇昨天在台灣第一天上映，卻傳出京站威秀有男子數度伸出鹹豬觸碰坐在旁邊的女子身體，被害女子為了不影響其他人觀影，一路忍到電影結束，直接起身破口大罵，影城工作人員獲悉報警。警方將35歲馮姓男子帶回派出所，馮男否認犯行稱「都是不小心的」，被依性騷擾防治法函送法辦。

被害女子事後在社群threads上描述事發經過，稱自己昨天穿初音未來天羽川聯名JK制服，在京站威秀坐6廳E排2看鬼滅之刃，但坐左邊的男子超噁心，手伸過來都已經碰到胸部的布料、甚至是內衣，結果對方被瞪之後手還繼續伸過來，來來回回至少5次。

該女子說，期間有向後排的人求救，對方才克制一些，因為看電影過程中不斷要注意旁邊的變態，導致電影體驗直接毀了，但為了不打斷在場其他人看電影，一路忍到電影結束才敢發聲。

該女子在電影結束後朝對方破口大罵，「他的手在看電影的時候，一直伸到我旁邊」等語，影城工作人員見狀詢問經過報警。轄區大同警方趕抵，馮男並未試圖逃逸，反而配合至派出所偵詢，由於被害者提出騷擾申訴及告訴，警詢後依性騷擾防治法辦理函送。

據了解，馮男沒有相關性騷前科，警詢時態度輕浮，辯稱沒有摸對方否認犯行，警察詢問細節時，他稱「那是不小心的」，令人無奈。

有其他民眾在京站威秀拍到馮姓男子畫面，上傳threads指認。圖／擷取自threads
有其他民眾在京站威秀拍到馮姓男子畫面，上傳threads指認。圖／擷取自threads
被害女子事後在社群threads上描述事發經過。圖／擷取自當事人threads
被害女子事後在社群threads上描述事發經過。圖／擷取自當事人threads

電影 京站 性騷擾

延伸閱讀

【影評】《關於夢（性與愛）》曖昧又懸疑，每個鏡頭都藏著少女的心事

《從那天起，眼淚是美味的》長尾謙杜x當真亞美 30年思念只為等那個女孩

賀來賢人化身富豪「烏爾夫」　與「蠟筆小新」阿呆展開奇幻冒險

返鄉拍「我家的事」 導演：讓世界看見是社頭幸福

相關新聞

JK制服妹看「鬼滅」遭摸胸性騷 一路忍到電影結束…噁男辯稱不小心的

電影鬼滅之刃劇場版無限城篇昨天在台灣第一天上映，卻傳出京站威秀有男子數度伸出鹹豬觸碰坐在旁邊的女子身體，被害女子為了不影...

母見國小兒搜尋驚人關鍵字 竟遭噁叔5度性侵還瞎扯「性教育」

台中1名男子身為國小男童的繼叔，不顧其年幼竟5度抓他手摸自己生殖器還朝他口交，直到男童母親發現兒子竟上網查「為什麼要吃雞...

酒醉男硬要傳播妹送回家 公寓樓梯間強行性侵得逞 遭判3年8月

張姓男子3年前與友人來傳播妹到KTV陪酒助興，張男酒醉後硬要傳播妹一起共乘計程車送他回家，藉口幫忙開門竟在公寓樓梯間強行...

新竹設備技師公司浴室裝手錶型針孔 偷拍女同事沐浴下場曝

新竹縣黃姓設備技師與女同事同住公司宿舍，竟利用共用浴室機會，偷放手錶型針孔攝影機偷拍對方淋浴過程，女同事發現報警。新竹地...

前偵查隊長4度性侵部屬 判賠百萬

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦四度性侵女隊員，甚至警局辦公室也是犯案地點，他辯稱是雙方合意性交，但法院不採信，...

至少6人受害…新北安置機構爆性侵案「未主動通報」？衛福部發聲

新北市安置機構傳連續性侵案件，至少有6人受害，安置機構環境封閉，受害兒少難向外求助，市議員鄭宇恩出面揭露後，事件才浮上檯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。