母見國小兒搜尋驚人關鍵字 竟遭噁叔5度性侵還瞎扯「性教育」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男子身為國小男童的繼叔，不顧其年幼竟5度抓他手摸自己生殖器還朝他口交，直到男童母親發現兒子竟上網查「為什麼要吃雞雞」才曝光，男子面對質問竟還瞎扯是「性教育」並問「我這樣算性侵嗎？」法院一、二審都依強制性交罪判他10年，仍可上訴。

檢警調查，男子2021年8月至2023年3月和男童獨處、共寢時，4度違反其意願抓手摸自己生殖器至射精，還對男童口交；後來男童用平板電腦上網查「為什麼要吃雞雞」，母親看搜尋紀錄才驚覺異狀，一問之下兒子才坦言遭侵犯。

男童母親質問後男子，他先是道歉承諾不再犯，但沒多久又第5度朝男童性侵，後來男童情緒不穩，母親這才發現男子朝他口交。

台中地院一審理，男子全部否認，辯稱沒有對男童強制性交，辯護人則說，起訴犯罪時間橫跨近2年，男童媽媽豈可能未察覺異常，男童事後也沒向他人求助。

男童則說，被叔叔脫褲子吃雞雞，沒有經過他同意，自己被嚇到，也怕喊出聲會吵到人，有次去洗澡叔叔拿平板進來說「給你看，讓我吃你雞雞」，他說「我不喜歡這樣，請你不要繼續」但仍遇害，怕被威脅才沒跟媽媽說。

一審勘驗對話，發現男子被男童母親質問時，辯解說「抱歉啦，性教育太爛」、「我比較直接」，還問「我這樣算性侵嗎？」一審認為男童在警詢、偵查及審理就叔叔對他5次性交等情節描述一致，認定男子惡性重大，依5個對未滿14歲之男子犯強制性交罪，各判他8年至8年2月，應執行10年。

男子不服上訴，主張男童說詞受其母、警方引導，且自己和男童感情良好，不會傷害他，還說男童相當早熟，過去曾自行偷看AV影像，才會自行上網搜尋「女生吃男生的雞雞」，加上怕被母親責罵才稱是他所為。

台中高分院二審指出，男童是學齡前孩子，男子身為其繼叔，男童囿於情份或顧慮媽媽處境，因而隱忍不發未能及時求援，相關情狀符合「熟識者性侵」的犯罪類型。

二審也說，男子對原判決論敘於不顧，仍以同樣說詞爭辯，且對判決無影響的枝節，憑己意任意指摘，認為他上訴無理由，判處駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

