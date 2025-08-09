酒醉男硬要傳播妹送回家 公寓樓梯間強行性侵得逞 遭判3年8月

張姓男子3年前與友人來傳播妹到KTV陪酒助興，張男酒醉後硬要傳播妹一起共乘計程車送他回家，藉口幫忙開門竟在公寓樓梯間強行性侵得逞，事後還辯稱，雙方是合意並未強迫不被法官採信，新北地院日前依強制性交罪判3年8月，可上訴。

判決指出，姓男子於2022年12月中，連續2天與友人前往新北市KTV唱歌，以每小時2000元代價，找傳播妹陪酒助興4小時，眾人喝到隔天凌晨2時許散場，張男見1名傳播妹在KTV前路邊攔計程車，藉口酒醉硬要共乘並送他回新北市板橋住處。

計程車開到張男住處樓下時，張男又說酒醉怕難以順利打開公寓大門，將鑰匙給傳播妹要她下車幫忙開門，傳播妹不得已只好先將隨身包放在車上，並請計程車司機等她回來再送她回家。

豈料，張男趁傳播妹才將大門打開，便將人拉進樓梯間，以體格優勢強行性得逞，計程車司機等候近20多分鐘，不見人回來，下車去按公寓電鈴，見傳播妹開門出來時臉臭臭的，衣服有點凌亂，覺得怪怪的，一問才知遭同車男客性侵，再問要不要報警，見她點頭，便直接開車送到派出所報警。

「雙方是合意性交，沒有強迫她。」張男在警詢及檢方偵察和法院審理時均再三如此強調，法官依傳播妹因撞到樓梯把手、被壓在地板，導致手掌、手腕紅腫、身體多處瘀青等傷勢，且下體也採到符合張男DNA檢體，且未與受害女子達成和解、調解或賠償損失，認為犯行明確，日前依強制性交罪判刑3年8月，仍可上訴。

