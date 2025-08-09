新竹設備技師公司浴室裝手錶型針孔 偷拍女同事沐浴下場曝
新竹縣黃姓設備技師與女同事同住公司宿舍，竟利用共用浴室機會，偷放手錶型針孔攝影機偷拍對方淋浴過程，女同事發現報警。新竹地院依無故攝錄他人性影像罪，判處黃男有期徒刑6月，得易科罰金18萬，並沒收攝錄物品。
判決書指出，黃男與女同事同為公司員工，去年10月22日晚間，在竹北市公司宿舍共用浴室內，將手錶型針孔攝影機放置在置物櫃上，鏡頭對準淋浴區偷拍。適逢女同事入內洗澡，全程被拍下裸露影像。黃男原打算將影像存入筆記型電腦觀看，卻被對方當場發現並報警。
警方到場後扣得手錶型針孔攝影機、微型攝影機、筆電與2支手機，事後檢方依妨害秘密罪起訴黃男。新竹地院審理時，黃男坦承犯行，表示願意賠償與就醫、進一步接受身心評估，但女同事唯恐該等影像外流，不願談和解事宜。
法官認為，黃男利用同住宿舍之便，嚴重侵害女同事隱私與信賴，事後黃男雖表示願意就醫並已預約，實際上仍未執行，難以認定其已積極面對責任、彌補或改善現狀，最終依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。
至於扣案微型攝影機因同具隱密錄影功能，法官考量現今科技可還原刪除影像且大量複製，一旦曝光將對被害人名譽及身心造成重大傷害，為確實保障被害人隱私宣告沒收。
