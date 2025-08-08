聽新聞
前偵查隊長4度性侵部屬 判賠百萬
台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦四度性侵女隊員，甚至警局辦公室也是犯案地點，他辯稱是雙方合意性交，但法院不採信，一審判刑七年，案件上訴審理中；民事部分，被害女子求償三○○萬餘元，台北地方法院昨判陳應賠償一○○餘萬元。
二○二○年九月間，陳彥錦與女隊員共同坐車，趁在後座的機會性騷擾對方，但性騷擾案已逾告訴期，被害人沒有提告。陳同年十二月間二度到女隊員租屋處，強行推倒對方性侵得逞。
隔年十二月間，陳彥錦見女隊員輪值勤務，要求對方開車送自己朋友到指定地點，兩人返回分局途中，陳強拉女隊員的手摸下體、壓頭逼迫口交，對方死命抵抗，陳便自慰再將精液抹在女隊員嘴巴。
二○二二年六月間，陳彥錦強拉女隊員進入自己的辦公室，說「我要你牢牢記住我」，之後逼女隊員口交被拒，陳再以手指性侵得逞，犯後還要求女方共眠，等陳休息完畢後，確認公共辦公室沒人後，才讓女隊員離開，女方就醫驗傷，並報警處理。
台北地院根據行車記錄器、監視器畫面及證人證述，認定陳確實違反女隊員意願為之，且女方案發後曾就診精神科，判陳應賠償女隊員一○○萬六○六七元。
