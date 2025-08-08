聽新聞
0:00 / 0:00

前偵查隊長4度性侵部屬 判賠百萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦四度性侵女隊員，甚至警局辦公室也是犯案地點，他辯稱是雙方合意性交，但法院不採信，一審判刑七年，案件上訴審理中；民事部分，被害女子求償三○○萬餘元，台北地方法院昨判陳應賠償一○○餘萬元。

二○二○年九月間，陳彥錦與女隊員共同坐車，趁在後座的機會性騷擾對方，但性騷擾案已逾告訴期，被害人沒有提告。陳同年十二月間二度到女隊員租屋處，強行推倒對方性侵得逞。

隔年十二月間，陳彥錦見女隊員輪值勤務，要求對方開車送自己朋友到指定地點，兩人返回分局途中，陳強拉女隊員的手摸下體、壓頭逼迫口交，對方死命抵抗，陳便自慰再將精液抹在女隊員嘴巴。

二○二二年六月間，陳彥錦強拉女隊員進入自己的辦公室，說「我要你牢牢記住我」，之後逼女隊員口交被拒，陳再以手指性侵得逞，犯後還要求女方共眠，等陳休息完畢後，確認公共辦公室沒人後，才讓女隊員離開，女方就醫驗傷，並報警處理。

台北地院根據行車記錄器、監視器畫面及證人證述，認定陳確實違反女隊員意願為之，且女方案發後曾就診精神科，判陳應賠償女隊員一○○萬六○六七元。

延伸閱讀

獨留愛女在兒童池戲水溺斃…女教練提國賠 法院判賠159餘萬元

至少6人受害…新北安置機構爆性侵案「未主動通報」？衛福部發聲

侵權網紅黃阿瑪扭蛋公仔 行銷公司判賠逾63萬確定

北市偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員...警局也變犯罪地 判賠100萬

相關新聞

前偵查隊長4度性侵部屬 判賠百萬

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦四度性侵女隊員，甚至警局辦公室也是犯案地點，他辯稱是雙方合意性交，但法院不採信，...

至少6人受害…新北安置機構爆性侵案「未主動通報」？衛福部發聲

新北市安置機構傳連續性侵案件，至少有6人受害，安置機構環境封閉，受害兒少難向外求助，市議員鄭宇恩出面揭露後，事件才浮上檯...

北市偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員...警局也變犯罪地 判賠100萬

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦四度性侵女隊員，甚至犯案地點還在警局辦公室，他辯稱是雙方合意性交，但法院不採信，...

噁男酒下藥迷昏女友再性侵...想用800萬和解失敗判關9年定讞

王姓男子5年前和女友用餐後投宿旅館，趁女友在洗澡時在啤酒中摻入FM2，讓女友喝下陷入昏睡，再性侵得逞，他事後頻求女友原諒...

新北安置機構6人遭性侵 衛福部憂加害兒少成「大狼」籲提供治療

新北市安置機構傳連續性侵案件，至少有6人受害，安置機構環境封閉，受害兒少難向外求助，市議員鄭宇恩出面揭露後，事件才浮上檯...

營造商斜槓餐廳老闆1晚竟性侵女員工2次 掰「她主動」高院判3年

台北市內湖區方姓餐廳老闆得知一名女員工欲離職，邀她到交誼廳後門外討論，卻數度問她「是否願意做我的女人？」還拉她的手觸碰自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。