至少6人受害…新北安置機構爆性侵案「未主動通報」？衛福部發聲

新北市安置機構傳連續性侵案件，至少有6人受害，安置機構環境封閉，受害兒少難向外求助，市議員鄭宇恩出面揭露後，事件才浮上檯面。外傳機構未主動通報，是由兒少就學學校通報，案件才被爆出。對此，衛福部社家署代理署長周道君說，該案實際情況需進一步釐清，若機構確實涉及應通報而未通報，已違反兒少法第53條，依該法100條規定，可處6千元以上、6萬元以下罰鍰。

該安置機構共6名兒少受害，且存在彼此互相性侵等情況。周道君說，新北市政府社會局對機構兒少已啟動相關處遇，其中有幾位兒少是緊急安置對象，會依照緊急安置程序處理，其他兒少則因環境不適合在現有處所安置，已啟動轉換安置的評估，衛福部將與地方政府保持密切聯繫。至於機構管理端，外傳因房間安排問題，導致有兒少重複加害，目前新北市仍在調查中。

據相關報導，該案其中1位兒少性侵他人後，被轉至其他房間居住，但機構又安排其他兒少同住，導致「新室友」又遭性侵。周道君說，新北市目前正在調查釐清全案流程，衛福部會持續留意新北市作業時間，力求用最快速方式完成調查，並要求在調查同時，留意其他兒少環境安全。針對主動通報疑慮，新北市將了解是兒少出於顧慮未向機構反應，或向機構反應，機構卻未進行通報。

衛福部保護司司長張秀鴛稍早指出，兒少安置機構性侵事件若不積極處理，兒少長大成人後，可能成為侵害他人的「大狼」，除對被害人、加害人進行隔離外，也應透過個別、團體輔導，讓兒少知道性侵行為並不正確，從認知中改變想法，與一般心理輔導不同，必須以性犯罪看待，提供接近「治療」強度的性侵加害人輔導。