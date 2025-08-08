北市偵查隊長陳彥錦4度性侵女隊員...警局也變犯罪地 判賠100萬

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市警察局中正第一分局前偵查隊長陳彥錦四度性侵女隊員，甚至犯案地點還在警局辦公室，他辯稱是雙方合意性交，但法院不採信，一審判刑7年，案件上訴審理中；民事部分，被害女子求償，台北地方法院今判陳應賠償100萬6067元，可上訴。

2020年9月間，陳彥錦與女隊員共同乘一車，趁共坐後座的機會性騷擾對方，但性騷擾案已逾告訴期，被害人沒有提告。陳彥錦2020年12月起至2022年6月，分別在住處、車上、辦公處所等地違反女隊員意願性侵4次，有3次得逞、1次強制性交未遂。

被害人事後就醫，檢附傷單向督察室、婦幼警察隊檢舉，警方根據檢舉主動調查，將陳彥錦移送法辦，檢察官偵查時，陳辯稱，與對方是合意性交，否認犯罪，不過，檢方根據證詞採信被害人說法，2023年2月將陳依強制性交罪提起公訴。

法院審理時，陳彥錦維持偵查中無罪辯解，對客觀事實不否認，主張無主觀犯意，還是稱與被害人為合意性交，台北地院一審不採信他的說詞，判處7年徒刑，案件上訴二審審理中。

民事部分，女隊員提告請求精神慰撫金等費用，台北地院今判決陳彥錦應賠償100萬6067元。

陳彥錦曾任法務部前部長施茂林隨扈，歷任刑事局、台北市刑大毒品查緝中心、偵五隊長，後來外派文山一分局、中正一分局偵查隊長，是台北市警察局重點栽培對象，爆性侵疑雲即被停職，檢方起訴後記二大過免職，陳不服處分，提行政訴訟救濟被駁回確定。

台北市警中正一分局前偵查隊長陳彥錦。（本報資料照片）
性侵 警察 性騷擾

