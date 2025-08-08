噁男酒下藥迷昏女友再性侵...想用800萬和解失敗判關9年定讞

王姓男子5年前和女友用餐後投宿旅館，趁女友在洗澡時在啤酒中摻入FM2，讓女友喝下陷入昏睡，再性侵得逞，他事後頻求女友原諒，更私下提出800萬元和解金，但未獲原諒，最高法院依加重強制性交罪判9年徒刑，全案定讞。

王男2019年12月和女友交往，兩人2020年4月4日晚間相約用餐，並到酒吧飲酒後入住旅館，他隔日凌晨趁女友到浴室洗澡，將女友尚未喝完的水蜜桃口味的啤酒倒入杯子，再摻入FM2。女友沐浴完畢，喝下摻藥的啤酒，陷入昏睡、意識不清，王趁機性侵得逞。

女友清醒後到醫院採檢尿液，並報警處理。王坦承和女友發生關係，並於同日上午11時許先行離開旅館，女友則到下午2點才清醒，但他否認犯行，供稱他沒有下藥，更沒有違反女友意願性交。

律師也替他辯護指出，雖然王曾經向女友表示「人都會犯錯，但拜託別毀了我」，那是因為女友發現王偷吃，不能排除女友由愛生恨，為使王受罰才說謊，且本案不能排除旅館未確實清潔杯子，或女友誤喝他人摻入藥物酒類的可能性。

法院根據尿液檢驗報告，女友檢體確實驗出FM2，且根據王和女友對話，王犯後面對女友質問並未否認下藥性侵，且王還主動不斷提高和解金，從100萬元增加至800萬元，認定王確實犯案。

一、二審均考量王犯後否認犯行，依加重強制性交罪判處9年徒刑，王不服提上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。