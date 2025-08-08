新北安置機構6人遭性侵 衛福部憂加害兒少成「大狼」籲提供治療

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

新北市安置機構傳連續性侵案件，至少有6人受害，安置機構環境封閉，受害兒少難向外求助，市議員鄭宇恩出面揭露後，事件才浮上檯面。衛福部保護司司長張秀鴛說，安置機構孩童住在一起，容易發生彼此性探索，演變成性侵事件，若不積極處理，加害者可能變成一隻又一隻「大狼」，衛福部保護司與社家署，將與新北市家暴暨性侵害防治中心，共同提供加害人、被害人適當輔導。

張秀鴛說，據實務觀察，兒少安置機構中常發生男對男觸摸下體，甚至口交、肛交等情況，遭侵害孩童因得到性快感，導致建立錯誤觀念，認為自己也可透過性侵他人「給予恩惠」，甚至誤認「性侵是種造福」，導致被害人轉為加害人，這是非常錯誤的觀念，在環境封閉的安置機構中，性教育、身體界線與彼此尊重，更加重要。

張秀鴛說，兒少安置機構性侵事件若不積極處理，兒少長大成人後，可能成為侵害他人的「大狼」，除對被害人、加害人進行隔離外，也應透過個別、團體輔導，讓兒少知道性侵行為並不正確，從認知中改變想法，與一般心理輔導不同，必須以性犯罪看待，提供接近「治療」強度的性侵加害人輔導。

兒少被害人轉為加害人，因觀念固著，在機構中容易「一個帶一個」，形成性侵循環。張秀鴛說，不論是受害、加害人，捲入案件的兒少未滿12歲，是需要被保護的對象，社政體系應以保護為出發點，給予教育、輔導資源，導正兒少觀念，若不積極處理，恐遺留嚴重後遺症，甚至增加性相關疾病傳染風險。

鄭宇恩批社政單位未向警政單位橫向聯繫及報案，讓安置的兒少喪失去向社會求助的機會。新北市社會局則表示，本案由機構工作人員發現後主動通報，並啟動調查及輔導機制，已暫停機構收案，將相關院生轉往獨立居住空間、增加查房頻率，並邀學校、主責社工、心理師開輔導研商會議，依照專業人員評估治療，並安排專案陪伴人力。

衛福部保護司司長張秀鴛說，安置機構孩童住在一起，容易發生彼此性探索，演變成性侵事件，若不積極處理，可能變成一隻又一隻「大狼」。本報資料照片

