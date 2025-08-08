營造商斜槓餐廳老闆1晚竟性侵女員工2次 掰「她主動」高院判3年

台北市內湖區方姓餐廳老闆得知一名女員工欲離職，邀她到交誼廳後門外討論，卻數度問她「是否願意做我的女人？」還拉她的手觸碰自己的生殖器，甚至指侵；女員工找女主管協助，方卻又將被害人拉到廁所，變本加厲要她口交並性侵得逞。士林地院依強制性交罪判方4年6月徒刑，台灣高等法院考量雙方在民事庭成立調解，7日改判3年刑。

方的主業是營造，已離婚、有3名未成年子女。受害的女員工2022年3月22日晚間提離職，在第一次和方姓老闆討論時，對方頻問「要不要當我的女人？」，女員工則要他「找交誼廳內的飯局妹，不應該找我」，詎料遭指侵。

女員工向女主管反映，方卻以要找女員工討論開新店，並交給女員工經營為由，帶女員工搭貨梯，卻將她推進地下室，二度性侵。女員工事後在朋友陪同下到醫院驗傷，並向內湖分局報案，士林地檢署依強制性交罪起訴。

方姓老闆坦承有「性交行為」，但辯稱是「你情我願」，未違反女員工的意願，還說是對方先親他，他開口追求，女員工還調皮地說「裡面女生那麼多，你去找飯局妹就好了」。

方還表示在廁所時，是女員工主動幫他口交，當兩人翻雲覆雨，同事來敲門，她不但沒有停下來，反而還「加大、加快」動作，之後他就射精了。

士院指方與被害人是雇主與員工的關係，他仗著優勢身分，製造與被害人單獨相處的機會性侵，犯後一再否認犯罪，雖表示有意願與女方談和解，但卻強調是在未認罪的前提下而願支付60萬元，因而破局。一審認為女員工對方無私人情感關係，卻遭性侵而身心受創，判他4年6月徒刑懲儆。