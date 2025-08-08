聽新聞
新北安置機構兒少 半年爆多起性侵

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市議員鄭宇恩揭露新北市某安置機構發生連續性侵事件。記者劉懿萱／攝影
新北市某安置機構驚傳連續性侵事件，至少6人捲入，部分男童受困在機構內自學，無法向外求援，機構竟隱瞞不報。市議員鄭宇恩批社政單位未向警政單位橫向聯繫及報案，讓安置的兒少喪失去向社會求助的機會。

新北市社會局說，本案由機構工作人員發現後主動通報，並啟動調查及輔導機制，已暫停機構收案。但據了解，是學校向警方報案才揭發。

鄭宇恩說，K童今年4月底被安置，媽媽在親子會面前一天，被社會局告知孩子在安置機構被性侵，卻不能詢問、不了解全貌。調查後發現安置機構從2月就爆發性侵案，就讀國中的L生對同中心的C生下手；國小生H童進入安置中心後，則在4至7月間對3名男童K童、J童、Y童性侵、性猥褻。H童還與K童互控性侵，且長達數十次，包括口交或手淫。

鄭宇恩說，6月下旬完成安置中心調查，學校發現已涉及重大性侵案件，非同小可，緊急通報警察局。但K童6月搬出原寢室，沒想到安置機構未安排獨立住宿，導致6月下旬搬入的Y童也遭毒手。

鄭宇恩說，2月至7月半年間在機構內陸續發生多起性侵案，凸顯機構內價值觀已有病態，若不重視、矯正，安置兒少恐將陷入「受害者變成加害者」的惡性輪迴。

社會局則聲稱本案由機構工作人員發現後主動通報，並啟動調查及輔導機制，在輔導程序完備前，先暫停該機構收案，將相關院生轉往獨立居住空間、增加查房頻率，並邀學校、主責社工、心理師開輔導研商會議，依照專業人員評估治療，並安排專案陪伴人力；也要求服務機構對未來新收個案訓練自我保護，讓兒少了解身體界線，建立性暴力認識。

不過，鄭宇恩直指機構處理有行政疏失，社政並未向警政單位橫向聯繫報案，內部調查也缺乏外部單位監督跟管控，安置導致兒少喪失就學權益，失去向社會求援的機會，社會局應進一步說明相關機制。

延伸閱讀

新北某安置機構疑爆性侵案 社會局澄清無威脅兒少

新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光

新北淡水淡江大橋將完工 議員要求開闢新市一路二段打通路網

新北淡水區義山智慧化停車場 議員現勘8/1啟用

相關新聞

NONO慘了！性侵猥褻2女不起訴被逆轉 士檢起訴痛批：毫無悔意

藝人NONO（陳宣裕）被控涉強制性交，2名女子指控被他在按摩會館與車內性侵、猥褻，但因罪嫌不足不起訴，2女不滿處分聲請再...

新北安置機構兒少 半年爆多起性侵

新北市某安置機構驚傳連續性侵事件，至少6人捲入，部分男童受困在機構內自學，無法向外求援，機構竟隱瞞不報。市議員鄭宇恩批社...

「毛畯珅翻版」圍棋老師猥褻12童判22年 他做這事讓二審今不宣判

有加重強制猥褻前科的圍棋老師李慶彥，在土城教室內裝設監視器，卻拍下「一對一」猥褻男女學童的影片，直到一名受害者向家長反映...

見女子獨自在家起色心 新北油漆工遭控「亂親摸私密處」遭訴

新北市一名黃姓男子施作油漆工程，見女子獨自在家監工，涉性騷、強制猥褻女子，黃男坦承碰觸其臀部，但未摸私密處，新北檢未採信...

彰師大前副校長性騷只罰3萬 被害人提訴願

彰化師範大學張姓前副校長性騷案，最後僅裁罰三萬元且核准退休，被害人認為裁罰過輕，向衛福部提起訴願。衛福部保護司長張秀鴛昨...

4教授涉性騷、性侵 彰師大裁罰惹議 全教總籲調查

彰化師範大學近期有四名教授被學生指控涉性騷、性侵，引起社會譁然。全教總昨表示，任何形式的性別暴力均不可容忍，質疑彰化縣政...

