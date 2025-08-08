新北安置機構兒少 半年爆多起性侵

新北市議員鄭宇恩揭露新北市某安置機構發生連續性侵事件。記者劉懿萱／攝影 新北市某安置機構驚傳連續性侵事件，至少6人捲入，部分男童受困在機構內自學，無法向外求援，機構竟隱瞞不報。市議員鄭宇恩批社政單位未向警政單位橫向聯繫及報案，讓安置的兒少喪失去向社會求助的機會。

新北市社會局說，本案由機構工作人員發現後主動通報，並啟動調查及輔導機制，已暫停機構收案。但據了解，是學校向警方報案才揭發。

鄭宇恩說，K童今年4月底被安置，媽媽在親子會面前一天，被社會局告知孩子在安置機構被性侵，卻不能詢問、不了解全貌。調查後發現安置機構從2月就爆發性侵案，就讀國中的L生對同中心的C生下手；國小生H童進入安置中心後，則在4至7月間對3名男童K童、J童、Y童性侵、性猥褻。H童還與K童互控性侵，且長達數十次，包括口交或手淫。

鄭宇恩說，6月下旬完成安置中心調查，學校發現已涉及重大性侵案件，非同小可，緊急通報警察局。但K童6月搬出原寢室，沒想到安置機構未安排獨立住宿，導致6月下旬搬入的Y童也遭毒手。

鄭宇恩說，2月至7月半年間在機構內陸續發生多起性侵案，凸顯機構內價值觀已有病態，若不重視、矯正，安置兒少恐將陷入「受害者變成加害者」的惡性輪迴。

社會局則聲稱本案由機構工作人員發現後主動通報，並啟動調查及輔導機制，在輔導程序完備前，先暫停該機構收案，將相關院生轉往獨立居住空間、增加查房頻率，並邀學校、主責社工、心理師開輔導研商會議，依照專業人員評估治療，並安排專案陪伴人力；也要求服務機構對未來新收個案訓練自我保護，讓兒少了解身體界線，建立性暴力認識。

不過，鄭宇恩直指機構處理有行政疏失，社政並未向警政單位橫向聯繫報案，內部調查也缺乏外部單位監督跟管控，安置導致兒少喪失就學權益，失去向社會求援的機會，社會局應進一步說明相關機制。