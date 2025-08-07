「毛畯珅翻版」圍棋老師猥褻12童判22年 他做這事讓二審今不宣判

有加重強制猥褻前科的圍棋老師李慶彥，在土城教室內裝設監視器，卻拍下「一對一」猥褻男女學童的影片，直到一名受害者向家長反映下體遭老師觸摸，東窗事發，新北方法院依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等64條罪判李22年徒刑。案經上訴，台灣高等法院原定今天宣判，但李昨遞狀稱「要與被害人談和解」，合議庭將再開辯論。

李慶彥過去就有加重強制猥褻的紀錄，法院判刑確定後，2014年6月5日執行完畢。李在新北市土城區私設圍棋教室，標榜「家庭式教學」，也就是「在老師家上課」。

李落網時先是說裝監視器是為了「看學生的狀況」，但第二次警詢時改口裝監視器是為了拍攝上課內容，否認是要拍被害人。檢方調查，從2021年4月24日起至2024年8月31日，共有12名學童受害，學生當時的年紀最小才5歲，稍長的不過10歲，李多是將手伸進學童褲子撫摸生殖器，或是隔著褲子觸摸、親吻。

新北地院認為，一般人裝監視器是為了側錄環境有無危險，若沒有特殊情況，不會將監視器檔案拷貝留存，而是讓新錄影資料覆蓋舊檔案循環使用監視器記憶卡。但李慶彥錄像時間長達3年多，錄影檔案多、資料龐大，資料沒刪除且另儲於電腦，新北地院認定他裝監視器的目的就是要拍攝、保留性影像。

因監視器角度固定，李慶彥為了拍清楚，常將孩童拉到監視器鏡頭前，或是讓孩童的正臉面對鏡頭，新北地院認為他違反兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項罪名。

一審審理期間，李與2名學童的家長調解成立，但未獲其餘10名被害人原諒，且已調解成立部分，也僅各賠付部分款項後即不再賠償。新北地院批李不知悔改，且被害人才5至10歲，他卻為了自己的私慾強制猥褻或性騷擾，且不認犯兒少性剝削條例第36條第3項罪名，難認悔悟，64項犯罪刑度加總共571年1月徒刑，應執行22年。

高院7月24日審理前，仍排了調解程序，言詞辯論時，李慶彥依舊只承認裝設監視器和撫摸兒童，否認迫使孩童被拍攝性影像的指控；雖然他一審遭重判22年，被害家屬仍無法原諒。

高院原定今天上午10點宣判，但審判長表示因李昨天臨時遞狀，表示還要與被害人和解，本案「再開辯論」。