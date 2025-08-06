快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

見女子獨自在家起色心 新北油漆工遭控「亂親摸私密處」遭訴

中央社／ 新北6日電

性騷擾示意圖。聯合報系資料照
性騷擾示意圖。聯合報系資料照

新北市一名黃姓男子施作油漆工程，見女子獨自在家監工，涉性騷、強制猥褻女子，黃男坦承碰觸其臀部，但未摸私密處，新北檢未採信黃男說詞，近日依強制猥褻等罪嫌起訴。

根據起訴書，黃男於去年間赴新北市新莊區一名女子住處施作油漆工程，黃男見女子獨自在家監工，趁女子不及抗拒之際，先碰觸其腰部、小腿及臀部，再環抱親吻女子，並伸手撫摸其私密處，女子持續反抗，黃男才鬆手。

女子事後傳訊息告知友人，並在哥哥陪同下報警。黃男在偵查中坦承有碰觸女子臀部，但辯稱沒有按摩其腰部、小腿，也未摸私密處。

女子哥哥表示，案發當天傍晚，女子哭訴遭亂摸、亂抱及亂親。檢警根據對話紀錄截圖、通話紀錄等，證明女子在案發當天下午傳訊息給友人，談及遭黃男摸、親、抱等情節，並在傍晚打電話給哥哥。

另外，女子在案發當天驗傷採檢及提供身上衣物鑑驗，於內衣及脖子等處，均驗出黃男的DNA。檢方依乘機性騷擾、強制猥褻等罪嫌起訴黃男，並認黃男以1行為觸犯2罪名，建請法院從重以強制猥褻罪處斷。

DNA 猥褻 私密處 性騷擾

延伸閱讀

捷運土城樹林線新北收回自己蓋 高架段今再流標…拚9月再上網

台中居家服務員猥褻身障女 還辱：胸部那麼小摸一下又沒感覺

對女員工說「讓妳感受當女人的快樂」 日月潭涵碧樓男主管涉性騷遭調職

獨／砍死無限夢想老闆…凶嫌辯稱女友遭性騷 檢警追「泰國女友」疑虛構

相關新聞

NONO慘了！性侵猥褻2女不起訴被逆轉 士檢起訴痛批：毫無悔意

藝人NONO（陳宣裕）被控涉強制性交，2名女子指控被他在按摩會館與車內性侵、猥褻，但因罪嫌不足不起訴，2女不滿處分聲請再...

見女子獨自在家起色心 新北油漆工遭控「亂親摸私密處」遭訴

新北市一名黃姓男子施作油漆工程，見女子獨自在家監工，涉性騷、強制猥褻女子，黃男坦承碰觸其臀部，但未摸私密處，新北檢未採信...

彰師大前副校長性騷只罰3萬 被害人提訴願

彰化師範大學張姓前副校長性騷案，最後僅裁罰三萬元且核准退休，被害人認為裁罰過輕，向衛福部提起訴願。衛福部保護司長張秀鴛昨...

4教授涉性騷、性侵 彰師大裁罰惹議 全教總籲調查

彰化師範大學近期有四名教授被學生指控涉性騷、性侵，引起社會譁然。全教總昨表示，任何形式的性別暴力均不可容忍，質疑彰化縣政...

對女員工說「讓妳感受當女人的快樂」 日月潭涵碧樓男主管涉性騷遭調職

知名飯店「日月潭涵碧樓」近日遭投訴爆料，有女員工被男主管性騷擾，除動手戳腰、摸肚子，還開口「約炮」；涵碧樓證實此事，但強...

影／色情平台火辣照攬客！桃警破門攻堅逮9泰籍女郎 竟1人變性

桃園市桃園區民生路上一間鐵皮屋暗藏春色，桃園警方昨晚破獲色情平台招攬外籍女子來台賣淫，到場一舉查獲3名負責人及9名泰籍女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。