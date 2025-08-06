見女子獨自在家起色心 新北油漆工遭控「亂親摸私密處」遭訴
新北市一名黃姓男子施作油漆工程，見女子獨自在家監工，涉性騷、強制猥褻女子，黃男坦承碰觸其臀部，但未摸私密處，新北檢未採信黃男說詞，近日依強制猥褻等罪嫌起訴。
根據起訴書，黃男於去年間赴新北市新莊區一名女子住處施作油漆工程，黃男見女子獨自在家監工，趁女子不及抗拒之際，先碰觸其腰部、小腿及臀部，再環抱親吻女子，並伸手撫摸其私密處，女子持續反抗，黃男才鬆手。
女子事後傳訊息告知友人，並在哥哥陪同下報警。黃男在偵查中坦承有碰觸女子臀部，但辯稱沒有按摩其腰部、小腿，也未摸私密處。
女子哥哥表示，案發當天傍晚，女子哭訴遭亂摸、亂抱及亂親。檢警根據對話紀錄截圖、通話紀錄等，證明女子在案發當天下午傳訊息給友人，談及遭黃男摸、親、抱等情節，並在傍晚打電話給哥哥。
另外，女子在案發當天驗傷採檢及提供身上衣物鑑驗，於內衣及脖子等處，均驗出黃男的DNA。檢方依乘機性騷擾、強制猥褻等罪嫌起訴黃男，並認黃男以1行為觸犯2罪名，建請法院從重以強制猥褻罪處斷。
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