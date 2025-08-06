4教授涉性騷、性侵 彰師大裁罰惹議 全教總籲調查

彰化師範大學近期爆出多起性別事件爭議，至少三名教授遭學生指控涉入校園性別不當行為。圖／彰師大提供 彰化師範大學近期有四名教授被學生指控涉性騷、性侵，引起社會譁然。全教總昨表示，任何形式的性別暴力均不可容忍，質疑彰化縣政府裁罰未考量教授權力地位，並呼籲教育部啟動全面調查，釐清事件全貌。

彰師大張姓前副校長遭一名十多年前指導的碩士生投訴 ，指控其在臉書上言語性騷，邀約線上同看Ａ片。黃姓教授則涉嫌對在校學生性侵，經性平會調查屬實，依教師法規定解聘並終身不得聘任。王姓教授遭多名校友及學生指控不當注視身體部位令其不適，校方已於八月解除其行政職務及性平會委員資格。

全教總表示，彰化縣府依性騷擾防治法，裁罰張姓前副校長三萬元，顯未考量其權勢地位及行為影響的嚴重性，裁罰金額偏低顯有違法理，呼籲彰化縣政府重新審議，依法裁處。

全教總也提到，教育部七月廿三日核准張姓教授退休，決策過程過於倉促，呼籲教育部公開審核依據，維護法規公信力。另外，據媒體報導，彰師大輔導與諮商系性平事件恐非單一案例，呼籲教育部啟動全面調查，並要求彰師大積極配合。

對此，教育部表示，張姓教授因為無退撫條例所明定不予受理退休或不得申請退休情形，因此教育部依法受理其退休案。另兩名王姓教授，彰師大已進行校安通報，將盡速召開性平會、教評會，若彰師大未依法受理或依規定調查處理，將督導並檢討追究該校行政疏失及責任。

彰化縣府表示，未依權勢性騷裁處張姓前副校長，因事發在申訴人畢業後約十二年，雙方無受監督、指導等關係；若衛福部支持申訴人訴願，退回縣府，將盡速召開審議會。

針對兩名王姓教授，彰師大表示，校方昨召開性平會「校園性別事件處理小組」會議，決議以檢舉案進入調查程序，近期將召開教評會，討論是否暫時停聘接受調查。