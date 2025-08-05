對女員工說「讓妳感受當女人的快樂」 日月潭涵碧樓男主管涉性騷遭調職

知名飯店「日月潭涵碧樓」近日遭投訴爆料，有女員工被男主管性騷擾，除動手戳腰、摸肚子，還開口「約炮」；涵碧樓證實此事，但強調事發後即介入調查，且將涉事主管調離非主管職務，待召開性平委員會並完成調查後會依規通報縣府。

投訴人向媒體爆料指出，該名女員工於今年7月上班時，遭其部門男主管多次摸肚子、戳腰，甚至私底下以「讓我戳一下，我讓你感受一下什麼叫當女人的快樂」、「我們當不成情人，也能當炮友」等不當言語騷擾。

事發後，女員工向公司通報其遭遇，並提出離職，公司獲悉後雖回應要了解處理，最後卻是回覆，會要求男主管向女員工道歉，而道歉完，女員工需返回崗位繼續上班，此外飯店內部也要求員工不得討論此事，投訴人因此質疑涵碧樓選擇姑息。

對此，涵碧樓證實有接獲性平申訴，但強調，涵碧樓一向最重視職場性別平等，因此在得知該事件發生後就介入調查，並將該名男性主管調離非主管職務，靜候調查結果，上周起也持續約談相關人員，將依規定召開性別平等委員會。

涵碧樓表示，待該性平案件完整調查報告出爐後，會再依規定通報南投縣政府社會及勞動局；並重申，涵碧樓絕對依法秉公處理，不偏袒任何一方，後續也會再加強內部員工性別平等觀念教育。

社會及勞動局則表示，有關涵碧樓職場性騷擾一案，目前由事業單位進行內部調查，調查完成後應呈報該局，若女員工對雇主調查結果或後續懲處不服，可向縣府提出申訴，屆時由該局會召開性平委員會審查飯店處置，以維護女員工權益。