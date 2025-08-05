影／色情平台火辣照攬客！桃警破門攻堅逮9泰籍女郎 竟1人變性

桃園市桃園區民生路上一間鐵皮屋暗藏春色，桃園警方昨晚破獲色情平台招攬外籍女子來台賣淫，到場一舉查獲3名負責人及9名泰籍女子，其中1人還是變性人，依法將陳男等3人依妨害風化罪嫌移請偵辦，另外籍女子依社會秩序維護法偵辦並移請移民署專勤隊收容。

桃園分局行政組員警近日執行網路巡邏，發現48歲陳男、29歲呂男與40歲蔡男共組色情平台，藉由外籍女子來台觀光名義，以民生路某靜僻巷弄內的鐵皮屋為據點，利用LINE群組張貼帶有高度性暗示的照片，廣告招攬客人，為規避警方查緝，除裝設監視器外，3人還輪流在一旁的土地公廟前「放哨」順便攬客。

對此分局行政組、青溪派出所及小檜溪派出所共組聯合專案小組，針對該處所進行監控蒐證，待蒐證完成，專案人員於昨晚8時，持桃園地院核發的搜索票進行查緝，員警迅速將在外放哨的陳男控制，並以工具進行破門。