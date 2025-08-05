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NONO慘了！性侵猥褻2女不起訴被逆轉 士檢起訴痛批：毫無悔意

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人NONO（陳宣裕）被控涉強制性交，2名女子指控被他在按摩會館與車內性侵、猥褻，但因罪嫌不足不起訴，2女不滿處分聲請再議，高檢署認為偵查不完備，去年底發回續查。士檢調查，今偵結認定NONO在2011年至2013年間，分別對按摩館女員工及一名女粉絲伸狼爪，依刑法強制性交罪與強制猥褻罪起訴，並建請法院從重量刑。

起訴指出，NONO在2011年至2013年某日晚間，前往台北市中山區一家時尚生活會館消費，指名由化名「A3」的成年女子提供按摩服務，過程中，他突然起身暴露下體，憑181公分的身高體型優勢，將A3壓制在美容椅上，強行性侵得逞。

另一起案件發生在2011年底，化名「A5」的女子因在NONO臉書粉絲專頁按讚，引來NONO透過MESSENGER主動傳訊邀約見面。孰料NONO開白色賓士接送A5時，竟在副駕駛座對她伸出舌頭強吻、用手搓揉胸部，違反意願進行猥褻行為。

檢方認為，A3、A5原本選擇沉默，但因看到其他被害人A4、A1先後在臉書公開指控陳男性侵，決定挺身指證，面對媒體大幅報導，NONO一度強硬否認，惟發現情勢如火燎原，才在臉書宣告「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」等語。

檢方痛批，NONO以藝人身分與知名度結識被害人，再藉機滿足私慾，行為惡劣，對被害人造成嚴重身心傷害，犯後態度仍否認犯行，毫無悔意，請求法院從重量刑。

藝人NONO陳宣裕（中）。圖／聯合報系資料照片
藝人NONO陳宣裕（中）。圖／聯合報系資料照片

按摩 猥褻 被害人

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