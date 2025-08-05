聽新聞
0:00 / 0:00

彰師大4教授涉性平案 性侵屬實 1教授解聘

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化師範大學近期有4名教授被學生指控涉性騷、性侵，校方昨晚聲明已完成初步調查與懲處，涉性騷的張姓教授獲准退休、黃姓教授涉性侵屬實解聘，王姓教授被解除行政職務與性平會委員資格，另名王姓教授還在調查中，後續視調查結果研議是否停聘或移送。

彰師輔導與諮商學系系友與心理助人工作者近日共同發起網路平台「StandbyMe」，提供曾遭遇性別暴力者表達與支持空間，留言踴躍，多名教授遭披露有不當舉止。

曾任副校長的張姓教授也被一名十多年前指導的碩士生投訴鏡週刊，指他2022年10月間在臉書化名，傾訴自身性困擾，邀約線上同看A片，還問「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」等情節。

校方認定該行為未達解聘標準，僅予行政處分並批准其於今年8月退休，彰化縣政府依性騷擾防治法裁罰3萬元，但被害人對處分不滿，已向衛福部提起訴願。校方昨說，將依結果進行後續處理。

黃姓教授則因涉嫌對在校學生性侵，經性平會調查屬實，違反性別平等教育法，依教師法規定遭解聘並終身不得聘任，校方已於7月報請教育部核准並先行停聘。

還有1名兼任重要行政職務的王姓教授，遭多名校友及學生指控不當注視身體部位令其不適，校方已於8月解除其行政職務及性平會委員資格，並啟動調查程序，將召開教評會討論是否暫時停聘。

另名王姓教授也在昨天接受校園性平會調查，校方近期也將開教評會討論是否予以暫時停聘，依照性平法與教師法辦理。

彰師大強調，對於輔諮系近期發生的性別事件深感遺憾，承諾將秉持尊重、保密與依法處理原則，積極且審慎處理，保障被害人權益並維護校園安全。

性平 性侵 彰師大

延伸閱讀

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

東京歌舞伎町27歲牛郎涉性侵女顧客！掐頸恐嚇：不脫衣就折斷手臂

台師大解聘女足教練周台英 教部證實「已收函報」儘速審議

也是狠角色！涉強盜、性侵、毒品通緝3年 剴剴生母裁定羈押

相關新聞

彰師大4教授涉性平案 性侵屬實 1教授解聘

彰化師範大學近期有4名教授被學生指控涉性騷、性侵，校方昨晚聲明已完成初步調查與懲處，涉性騷的張姓教授獲准退休、黃姓教授涉...

當醫院摸摸茶？亞東醫院色病患 連2天對女護理師襲胸摸臀遭訴

家住新北市樹林區的一名蔡姓男子，今年6月間因病於板橋亞東醫院住院接受治療，竟在6月26、27日連續兩天，趁測血糖、量血壓...

26人和解！黃子佼花數百萬元拚減刑 今再和5名被害人成立調解

藝人黃子佼向「創意私房」購買少女裸體或性交影片或影像，共持有2259個性影像檔案，案件於二審審理中，今開庭行調解程序，黃...

到男網友家中看電影！她被硬上後仍同看夜景 淫男揭有性罪行前科

與陌生網友相約見面，記得注意人身安全！台北1名有性罪行案底的男子相約女網友到家中見面，女網友不以為意赴約，卻遭到性侵…

她不顧前男友已聲請保護令 跟蹤尾隨凝視他吃早餐還割破輪胎

陳姓女子不甘與前男友分手，無視前男友已聲請保護令，持剪刀割破他車輛四個輪胎，之後又開車尾隨前男友，看著他買東西、走進早餐...

醫師娘愛上兒子老師 南部名醫跨海嗆小王「是男人就面對」

南部某吳姓名醫和妻子結婚20多年，2021年9月間，吳男發現妻子偷偷和兒子的劉姓高中老師調情，他私下錄音蒐證後反擊提告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。