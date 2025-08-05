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彰師大4教授涉性平案 性侵屬實 1教授解聘
彰化師範大學近期有4名教授被學生指控涉性騷、性侵，校方昨晚聲明已完成初步調查與懲處，涉性騷的張姓教授獲准退休、黃姓教授涉性侵屬實解聘，王姓教授被解除行政職務與性平會委員資格，另名王姓教授還在調查中，後續視調查結果研議是否停聘或移送。
彰師輔導與諮商學系系友與心理助人工作者近日共同發起網路平台「StandbyMe」，提供曾遭遇性別暴力者表達與支持空間，留言踴躍，多名教授遭披露有不當舉止。
曾任副校長的張姓教授也被一名十多年前指導的碩士生投訴鏡週刊，指他2022年10月間在臉書化名，傾訴自身性困擾，邀約線上同看A片，還問「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」等情節。
校方認定該行為未達解聘標準，僅予行政處分並批准其於今年8月退休，彰化縣政府依性騷擾防治法裁罰3萬元，但被害人對處分不滿，已向衛福部提起訴願。校方昨說，將依結果進行後續處理。
黃姓教授則因涉嫌對在校學生性侵，經性平會調查屬實，違反性別平等教育法，依教師法規定遭解聘並終身不得聘任，校方已於7月報請教育部核准並先行停聘。
還有1名兼任重要行政職務的王姓教授，遭多名校友及學生指控不當注視身體部位令其不適，校方已於8月解除其行政職務及性平會委員資格，並啟動調查程序，將召開教評會討論是否暫時停聘。
另名王姓教授也在昨天接受校園性平會調查，校方近期也將開教評會討論是否予以暫時停聘，依照性平法與教師法辦理。
彰師大強調，對於輔諮系近期發生的性別事件深感遺憾，承諾將秉持尊重、保密與依法處理原則，積極且審慎處理，保障被害人權益並維護校園安全。
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