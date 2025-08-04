當醫院摸摸茶？亞東醫院色病患 連2天對女護理師襲胸摸臀遭訴
家住新北市樹林區的一名蔡姓男子，今年6月間因病於板橋亞東醫院住院接受治療，竟在6月26、27日連續兩天，趁測血糖、量血壓時，對負責照顧他的女護理師襲胸又摸臀，忍無可忍的女護理師最後報警提告，新北地檢署將蔡男依涉嫌違反性騷擾防治法起訴。
起訴指出，蔡男自今年5月31日起便開始住院，住院近一個月下來，疑似見細心照顧他的女護理師秀色可餐，竟心生歹念。6月26日下午4時許，蔡男趁被害人替她抽血檢測血糖，手臂剛好伸出至女方腋下附近時，刻意抬起手背觸摸被害人胸部。
接著，蔡男又在隔天6月27日上午9時許，同一名女護理師前往病房為他量血壓時，再度伸手觸摸女方臀部。這次女護理師選擇不再隱忍，立刻通報醫院報警提告，同時院方也立刻在當天請蔡男辦理出院，以免繼續危害其他醫護人員。
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