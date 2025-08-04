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26人和解！黃子佼花數百萬元拚減刑 今再和5名被害人成立調解

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人黃子佼向「創意私房」購買少女裸體或性交影片或影像，共持有2259個性影像檔案，案件於二審審理中，今開庭行調解程序，黃子佼未出庭而由委任律師代為處理。據悉，黃子佼今再與5名被害人達成和解，總計已26人調解成立，和解金額共達數百萬元。

去年黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦時，給予緩起訴處分，並繳交緩起訴處分金120萬元，撰寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，台灣高等檢察署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

一審認為，黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。再者，黃的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃辯稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

一審時，黃子佼未與被害人和解，他被依兒童及少年性剝削防制條例罪判刑8月，案件上訴，黃子佼二審「放低姿態」，除向媒體鏡頭低頭鞠躬外，也積極與被害人和解。

今日之前，高院安排4次調解程序，每次與5名被害人成立調解，而先前準備程序開庭，黃子佼再與其中1名被害人調解成立，他當場給錢，至今調解成立人數增至26人。

黃子佼因持有未成年影像，斷送演藝生涯。圖／聯合報系資料照片
黃子佼因持有未成年影像，斷送演藝生涯。圖／聯合報系資料照片

被害人 未成年 性剝削 黃子佼 創意私房

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