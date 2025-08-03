她不顧前男友已申請保護令 跟蹤尾隨凝視他吃早餐還割破輪胎

陳姓女子不甘與前男友分手，無視前男友已申請保護令，持剪刀割破他車輛四個輪胎，之後又開車尾隨前男友，看著他買東西、走進早餐店吃東西，還彎腰半蹲躲在早餐店外交通號誌控制箱旁凝視；前男友驚嚇報警，台南地院依攜帶凶器實行跟蹤騷擾行為罪判刑3月。

判決書指出，陳姓女子與同居男友已在2014年間分手，但陳女難忘舊情，持續跟蹤騷擾前男友，前男友不堪其擾，去年5月31日向台南地院申請民事通常保護令，諭令陳女不得侵害、跟蹤騷擾且應距離前男友住所及工作場所至少100公尺。

結果陳女去年6月14日晚間8時許，仍攜帶小剪刀前往前男友位於台南市新營區住處門口，持小剪刀割破前男友轎車四個車輪，以此讓對方無法開車外出；前男友隔天看到車身傾斜，調閱門口監視器錄影畫面，發現又是陳女所為，心生畏怖報警。

陳女去年10月21日清晨7時許起，開車在前男友住處附近等候，等前男友出門，一路尾隨其車輛；跟蹤、盯梢前男友去便利商店買東西，走進早餐店，再彎腰半蹲在交通號誌控制箱旁監控、守候，凝視對方吃早餐。前男友驚見陳女竟又出現，立即報警。

警方調閱沿路監視器畫面，發現陳女沿路跟監犯行，檢察官認定陳女違反跟蹤騷擾防制法，將她提起公訴；法院審理時，陳女承認犯行，加上前男友提出相關事證，認定犯行明確，應依法論科，不過毀損車輪部分，前男友撤回告訴，其他犯行也與陳女和解撤告。

法院認定，陳女為滿足自身私慾，竟無視前男友感受，反覆、持續跟蹤騷擾犯行，致對方心生畏怖，影響其日常生活或社會活動，承受精神上困擾、痛苦；且亦未重視保護令所表彰公權力，其行為同時構成違反保護令罪以及攜帶凶器實行跟蹤騷擾行為罪，從重以後者處斷。

法院審酌，考量陳女承認犯行，與前男友調解成立，復賠償完畢，前男友均已撤回告訴；兼衡陳女身心狀況，有出具診所診斷證明書為證，以及其教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行等，依犯攜帶凶器實行跟蹤騷擾行為罪，判處有期徒刑3月。

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