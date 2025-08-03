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獨家／高雄博田醫院爭經營權20多人半夜對峙 法院一裁定洩家族爭端

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醫師娘愛上兒子老師 南部名醫跨海嗆小王「是男人就面對」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

南部某吳姓名醫和妻子結婚20多年，2021年9月間，吳男發現妻子偷偷和兒子的劉姓高中老師調情，他私下錄音蒐證後反擊提告，向妻子、劉男求償100萬元。法官認定妻子出軌，判賠5萬元，劉男則過請求權時效，不須賠償，吳妻不服上訴，高雄高分院維持原判確定。

吳男與妻子婚後育有3子，夫妻為了栽培小孩，把孩子送去加拿大念書，吳男在南部經營診所，妻子則飛到加拿大陪伴孩子長大。

2021年9月，吳男發現妻子與兒子在加拿大的劉姓高中數學老師過從甚密，兩人還開視訊調情，期間長達半年，每次妻子都趁半夜講電話，一次都長達2小時，他趁半夜錄音蒐證，決定對劉男、妻子反擊。

吳男先寫電子郵件怒嗆劉男，「劉老師你躲避我不是辦法，打電話給我。我們來談一談是男人總該面對」、「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？要不要我傳幾張裸照給你？」、「我1個月前就知道這件事了，忍了1個月，那你就知道這1個月來我收集多少資料」。

因劉男都未正面回應，吳男便寄信給劉男任職的加拿大學校投訴，要該校校長訪查劉男是否有跟他妻子調情，並將兩人調情的證據彙整後，向劉男、妻子提告求償100萬元。

高雄地方法院審理時，吳妻辯稱，劉男與她僅止於學生家長與教師、朋友間，從未私下見面，劉男則辯稱錄音檔裡的聲音不是他，從來沒有以電話調情。

但法官發現，吳妻和劉男視訊時的對話，吳妻不但穿著睡衣，兩人還一起討論外出旅行、一起洗澡等事，用語與一般熱戀交往中男女無異，認定兩人交往逾越正常男女交往分際，不過因吳男對劉男請求權已過時效，僅判吳妻要賠償5萬元。

吳妻不服上訴，稱吳男2021年7月就知道她與劉男狀況，提告訴請賠償已逾2年時效，應予以撤銷。

不過，高雄高分院合議庭認為，吳妻和吳男婚姻還在存續期間，且2020年9月吳妻發現吳男出軌時，雙方還有修補婚姻，吳男請求權時效不會完成，因此仍在提告時效內，依據吳妻與劉男對話內容，兩人已侵害吳男配偶身分法益，駁回吳妻上訴，要賠償5萬元確定。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

妻子 提告 加拿大

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