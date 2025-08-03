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他稱奇美女護理師對妻態度不佳 揚言「我要投訴妳」2度襲胸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

64歲劉姓男子在病房陪伴鍾姓妻子時，因認為奇美醫院女護理師態度不佳，聲稱要看對方名牌，2度伸手碰觸護理師左胸；護理師因此感到不舒服，且無法繼續從事醫療業務，報警提告。台南地院審理時，劉矢口否認犯行，辯稱沒有碰到胸部，法院仍依違反醫療法判刑3月。

判決書指出，劉姓男子去年8月6日下午3時許，在台南市永康區奇美醫院病房內陪伴鍾姓妻子時，對於一名女護理師指導妻子換藥、執行護理諮詢等醫療業務過程，覺得說話速度太快，認為態度不佳；劉怒指女護理說「我要投訴妳，妳叫什麼名字」，並突然伸手襲胸。

劉觸碰並按壓護理師左胸前識別，並觸摸到胸部得逞，護理師阻止說「你不能隨便碰我」；劉稱「我要看你的名字」，隨後再度伸手，按壓到護理師識別證，並觸摸到胸部，護理師再說「你不能隨便碰我」，離開病房，並跟護理長討論後報案，當時在醫院還因此哭出來。

台南地檢署認定劉違反醫療法及性騷擾防治法，將他提起公訴；法院審理時，劉矢口否認，辯稱是因護理師態度不佳，他才伸手想看名牌，對方馬上擋住胸部，他就縮手了。

護理師證稱，劉姓男子妻子不是她負責的病人，當天她只是協助同事教導病人回家後的照護方式，準備換藥用品及學習換藥，結果遭到病人及家屬認為她態度很差，很兇說要申訴她；劉伸手碰觸到她胸部，她往後退一步，劉仍再度伸手碰觸，她感到很不舒服，影響到她心情以及工作。

另一名黃姓女護理證稱，她在病房外聽到比較大聲像爭執吵架的聲音，就進去病房，看到劉姓男子用手戳同事的左胸口識別證好幾下；她不確定是輕碰還是揉捏，也不確定有無隔著識別證，她一看到就去找護理長進來協助。

法院認為，護理師與劉姓男子毫無宿怨糾紛，並無徒生事端誣指的動機或誘因，堪認兩名護理師所述屬實；至於劉的鍾姓妻子證稱在場沒有看到先生伸手碰觸到護理師胸部，但鍾女身為配偶，附和劉的辯稱而迴護，乃人之常情，尚難單憑個人證述遽為有利於劉之認定。

法院指出，劉姓男子猝然伸手觸碰、按壓護理師左胸前識別證處的胸部部位，該處就一般社會觀念而言，自屬相當私密且與性或性別有關，不容他人隨意碰觸；劉的行為足使護理師感到敵意、冒犯，不當影響工作進行，已構成性騷擾犯行。

另外，護理師在值班時間執行醫療業務，劉的行為影響護理師正常工作，即非法妨害醫護人員執行醫療業務；劉空言辯稱是因護理師態度不佳，伸手想看名牌，後來並沒有碰到，顯是臨訟飾卸之詞，委無可信，劉犯行明確，應依法論科。

法院審酌，劉1行為觸犯2個罪名，為想像競合犯，應從一重之非法妨害醫事人員執行醫療業務罪處斷；劉不知自制，亦不思循適當、合法途徑理性解決問題，僅因個人不滿，無視法紀，且矢口否認犯行，難認其已知悔悟，判處有期徒刑3月。

64歲劉姓男子在病房陪伴鍾姓妻子時，因認為奇美醫院女護理師態度不佳，聲稱要看對方名牌，2度伸手碰觸護理師左胸。本報資料照片
64歲劉姓男子在病房陪伴鍾姓妻子時，因認為奇美醫院女護理師態度不佳，聲稱要看對方名牌，2度伸手碰觸護理師左胸。本報資料照片

妻子 護理師 性騷擾

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