台南國小班導要女童「雙腳打開」偷拍裙底 檢再查出竟在教室裝針孔
台南市一名國小謝姓班導師找女學生當小老師，要求站著改同學作業，被控用手機偷拍裙底，結果忘記關閃光燈而曝光；案發後謝遭法院裁定收押，檢方查出他竟在教室安裝針孔攝影機竊錄隱私部位，提起公訴，移審後法院續押，謝聲請撤銷，台南地院裁定駁回。
該間國小的家長在今年3月報案指稱，原認為年輕的謝姓班級導師教學用心、當導師有熱忱，會請成績較好的女學生當「小老師」，到辦公室幫忙改同學作業，以贈送手搖飲料當獎勵；結果謝竟要女生站著改作業，還稱雙腳要打開一點，不然會影響脊椎、腿也會酸。
家長指控，她的女兒發現她與同學改作業時，導師竟趁機拿手機偷拍同學裙底，因閃光燈沒關而露餡；女兒原本不敢跟家人說，直到看見導師「繼續偷拍其他同學」才說出來，與另一名家長聯繫後，認為還可能有其他受害者而報警。
警方3月13日將謝姓班導移送台南地檢署，檢方以「有反覆實施犯罪之虞」聲請羈押，法官裁准，教育局將謝停聘；台南地檢署上月11日將謝依涉犯兒童及少年性剝削防制條例提起公訴，移送法院審理，法官認為謝涉犯重罪，犯嫌重大，且尚有被害人待釐清，裁定再羈押3個月。
謝被收押迄今，向法院提出聲請撤銷羈押，指出已承認犯罪事實，也說明拍攝的被害人數，先前縱然有迴避之意，但在監所回想並深思熟慮後，已決心面對已過，配合司法調查；他沒有外國護照，所有至親均居住在台灣，並無親友旅居國外，沒有資力支撐逃亡國外。
謝表示，他沒有逃亡意圖，也沒有事證可認他有逃亡準備，不能僅以他涉犯重罪，遽認有逃亡之虞；且所有物證均遭扣押，遭刪除影像也已還原完畢，被害人總共有3人已釐清，原裁定並未說明有那些影像尚須整理、有那些被害人須釐清。
謝認為，原羈押處分逕行推論他有滅證或影響被害人之虞，自有未恰；是否有羈押必要，而無法以其他方式替代，並非無疑，應已無羈押原因及必要，聲請撤銷。
台南地院指出，謝姓男子涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項違反兒少意願拍攝性影像、無故重製性影像等罪，所涉罪數眾多，共5罪，所涉法條為最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪，刑度甚高，自有相當理由認謝有逃亡之虞，具有羈押原因。
法院表示，謝在偵查中僅承認拍攝1名被害人，經搜索、扣押並還原手機、電腦設備後，始發現其他被害人，可見謝有脫免罪責意圖；且謝利用班導師身分，在班級教室內，以針孔攝影機或持手機偷拍學生隱私部位影像畫面，嚴重侵害被害人法益。
法院說明，起訴書載明，尚有影像須整理及釐清被害人身分，目前被害人數至少3人；謝危害法益情節嚴重，犯罪情節重大，審酌謝所犯罪數、法定刑度、犯罪情節等情，本案受命法官認謝有羈押必要，核屬適當而無明顯違反比例原則，謝聲請撤銷並無理由，應予駁回。
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