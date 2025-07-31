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他偷拍少女網友出浴又和小女友滾床 19歲阿兵哥慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市徐姓男子2年前認識未滿16歲女網友，趁對方洗澡視訊時偷拍以此要脅，同年和小女友偷嚐禁果時又拍，還要小女友拍露胸照給他，桃園地檢署偵結，將正在服兵役的他依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

起訴指出，家住新北市三峽區的19歲徐姓男子，2023年9月13日晚間，透過Instagram視訊要求當時年僅14歲的女網友洗澡給他看，並趁機錄下出浴過程，然後利用電腦螢幕截圖功能擷取少女的裸露性影像。

之後，徐男透過LINE對少女恫嚇「沒差妳不給我就等著吧」、「網站會有妳的」、「我也可以先給我朋友看」、「在給全部人看」等語，以散布少女脫光光的影片為由，要脅繼續給裸照，所幸少女並未提供。

檢警調查，2023年11月19日起，徐男明知小女友也是14歲以上未滿16歲，性觀念尚未成熟，竟在新北市三峽區住處及小女友桃園市龜山區住處，在不違反對方意願情況下，發生3次性行為，性交過程中又以手機拍攝性影像，此外，又要求並獲得小女友所拍的露胸照，遭2名少女的母親提告。

檢察官認為，徐男對女網友的行為，觸犯違反未成年人意願使未成年人被拍攝性影像罪嫌處斷，以及脅迫少年自行拍攝性影像未遂罪嫌；至於與小女友性交及拍攝性影像部分，分別觸犯與14歲以上未滿16歲女子為性交罪，以及修正前兒童及少年性剝削防制條例的拍攝少年的性影像罪，將分論併罰。

檢方也說明，針對小女友指控遭徐男強制性交、違反意願拍攝並散布小女友的女性影像部分，被告徐男均矢口否認。雖然小女友偵查時說，前2次性行為都有拒絕，第3次並無違反意願，且在第1次性行為後仍持續交往，因為徐是她第1任有見過面的男朋友，她比較珍惜，才會在第1次性行為後持續與他交往。檢認為，此舉與一般性侵害受害者心生畏懼、不願接觸加害者的情形不符，由於證人未到庭、相關性影像已遭刪除，且無其他具體事證，這部分不起訴處分。

新北市徐姓阿兵哥2年前偷拍14歲女網友出浴又和14歲小女友偷嚐禁果，桃園地檢署偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例案件起訴。示意圖／Ingimage
新北市徐姓阿兵哥2年前偷拍14歲女網友出浴又和14歲小女友偷嚐禁果，桃園地檢署偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例案件起訴。示意圖／Ingimage

女友 偷拍 性行為 未成年 性剝削 受害者

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