他偷拍少女網友出浴又和小女友滾床 19歲阿兵哥慘了

新北市徐姓男子2年前認識未滿16歲女網友，趁對方洗澡視訊時偷拍以此要脅，同年和小女友偷嚐禁果時又拍，還要小女友拍露胸照給他，桃園地檢署偵結，將正在服兵役的他依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

起訴指出，家住新北市三峽區的19歲徐姓男子，2023年9月13日晚間，透過Instagram視訊要求當時年僅14歲的女網友洗澡給他看，並趁機錄下出浴過程，然後利用電腦螢幕截圖功能擷取少女的裸露性影像。

之後，徐男透過LINE對少女恫嚇「沒差妳不給我就等著吧」、「網站會有妳的」、「我也可以先給我朋友看」、「在給全部人看」等語，以散布少女脫光光的影片為由，要脅繼續給裸照，所幸少女並未提供。

檢警調查，2023年11月19日起，徐男明知小女友也是14歲以上未滿16歲，性觀念尚未成熟，竟在新北市三峽區住處及小女友桃園市龜山區住處，在不違反對方意願情況下，發生3次性行為，性交過程中又以手機拍攝性影像，此外，又要求並獲得小女友所拍的露胸照，遭2名少女的母親提告。

檢察官認為，徐男對女網友的行為，觸犯違反未成年人意願使未成年人被拍攝性影像罪嫌處斷，以及脅迫少年自行拍攝性影像未遂罪嫌；至於與小女友性交及拍攝性影像部分，分別觸犯與14歲以上未滿16歲女子為性交罪，以及修正前兒童及少年性剝削防制條例的拍攝少年的性影像罪，將分論併罰。