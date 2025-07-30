快訊

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

美語補習班老師要求「蹲尿答單字」 他偷拍4女童判6年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市連鎖美語補習班前教師楊皓鈞，以手機偷拍4名女童裙底遭訴，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例5罪判他10年徒刑。楊上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判6年6月刑。

26歲的楊皓鈞外語能力不錯，現為碩士生。

楊2020年9月至2023年1月16日在景美的補習班先後擔任英文助理教師、英文授課老師，但他卻在課餘時間以手機或錄影筆偷拍4名女童內褲。2022年12月21日晚間7點多，楊在補習班1樓的員工專用廁所內，向一名女童佯稱要到廁所玩「英文單字卡」遊戲，楊先在坐式馬桶廁間地面鋪衛生紙，並在廁間內左側牆面上張貼英文單字卡，要女童面對牆壁蹲在衛生紙上如廁，臀部面對楊所在廁間，並於如廁過程中答覆英文單字。

女童依指示蹲在地上上廁所，毫無所覺，楊皓鈞開啟手機相機、穿過隔間牆壁下方，自女童後下方竊錄她如廁的影像。因楊食髓知味，連續要求女童蹲著上廁所，女童一邊回答字卡，卻看見隔間下緣縫隙處有手機伸過來，回家告訴家長，家長報警。

楊皓鈞雖坦承有用手機拍攝4名女童，但否認有以違反兒童意願的方法拍攝，辯稱「我是利用兒童不知情所拍攝，只是竊錄，非違反她們意願」。楊也說沒拍到女童如廁的影像，而且已經刪掉了。

北院認為楊利用師生權力關係，藉學生對於教師的信任而不設防，輕易貼近女童拍攝內褲及大腿的性影像影片，行為雖不該，但比起兒童及少年性剝削防制條例以「強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術」等方式拍攝，情節相對輕微，也與性犯罪集團大量拍攝、製造少女猥褻性影像有別。因楊與2名女童家長達成調解並賠償，他犯5個以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，一審判10年徒刑。

案件上訴後，高院重新確認犯罪事實，將部分罪刑撤銷，今撤銷改判與上訴駁回部分合併執行6年6月徒刑。

台北市連鎖美語補習班前教師楊皓鈞，以手機偷拍4名女童裙底遭訴，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例5罪判他10年徒刑。楊上訴，台灣高等法院今改判6年6月徒刑。示意圖／Ingimage
台北市連鎖美語補習班前教師楊皓鈞，以手機偷拍4名女童裙底遭訴，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例5罪判他10年徒刑。楊上訴，台灣高等法院今改判6年6月徒刑。示意圖／Ingimage

女童 英文 廁所 偷拍

延伸閱讀

日本籍男子涉捷運站偷拍女子裙底 士院判刑4月

台南市立國中老師輔導女學生...撫胸摸臀還企圖偷拍 自首賠錢獲緩刑

疑惑男友內褲少…外籍女震驚「一天一換」 網揭台人習慣：很正常

台中朝陽科大爆偷拍 男老師把持不住...企圖竊錄漂亮女學生內褲

相關新聞

美語補習班老師要求「蹲尿答單字」 他偷拍4女童判6年半

台北市連鎖美語補習班前教師楊皓鈞，以手機偷拍4名女童裙底遭訴，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例5罪判他10年徒刑。...

視訊聊天偷錄少女裸胸影像還傳給他人觀看 男子犯2罪判刑

楊姓男子上網認識15歲少女，兩人視訊時，偷偷錄下少女祼露胸部畫面，並上傳社群平台群組供他人觀賞。法官審理後，竊錄被害少女...

他從後環抱小姨子撫胸稱「高中生中最大」 挨告狡辯稱2人長期婚外情

台南市男子阿德趁妻子的妹妹在廚房備料時，三度從後環抱，撫摸雙側胸部，更在耳邊稱「你的胸部是高中生最大」；案經對方報警提告...

台南市立國中老師輔導女學生...撫胸摸臀還企圖偷拍 自首賠錢獲緩刑

郭姓男子利用擔任國中老師的機會，在指導的女學生於下課時找他提問問題，逐漸熟識後，竟趁機撫摸女學生胸部、屁股以及親吻她；郭...

高雄超商店員IG誘國中女學生上床 還騙對方家長會賠錢

高雄市一名黃姓超商男店員把交往不到1星期的14歲國中女學生小涵（化名）帶回家拐上床，遭小涵媽媽報警提告，黃男向小涵父母表...

女病患求診遭「隔衣揉胸」 復健醫師認罪：年紀大控制力比較差

台北市松山區某診所詹姓醫師協助復健時，涉嫌利用觸診隔著衣物觸碰女病患的乳頭，依2個對受照護之人利用機會猥褻罪起訴；詹認罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。