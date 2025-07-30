美語補習班老師要求「蹲尿答單字」 他偷拍4女童判6年半

台北市連鎖美語補習班前教師楊皓鈞，以手機偷拍4名女童裙底遭訴，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例5罪判他10年徒刑。楊上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判6年6月刑。

26歲的楊皓鈞外語能力不錯，現為碩士生。

楊2020年9月至2023年1月16日在景美的補習班先後擔任英文助理教師、英文授課老師，但他卻在課餘時間以手機或錄影筆偷拍4名女童內褲。2022年12月21日晚間7點多，楊在補習班1樓的員工專用廁所內，向一名女童佯稱要到廁所玩「英文單字卡」遊戲，楊先在坐式馬桶廁間地面鋪衛生紙，並在廁間內左側牆面上張貼英文單字卡，要女童面對牆壁蹲在衛生紙上如廁，臀部面對楊所在廁間，並於如廁過程中答覆英文單字。

女童依指示蹲在地上上廁所，毫無所覺，楊皓鈞開啟手機相機、穿過隔間牆壁下方，自女童後下方竊錄她如廁的影像。因楊食髓知味，連續要求女童蹲著上廁所，女童一邊回答字卡，卻看見隔間下緣縫隙處有手機伸過來，回家告訴家長，家長報警。

楊皓鈞雖坦承有用手機拍攝4名女童，但否認有以違反兒童意願的方法拍攝，辯稱「我是利用兒童不知情所拍攝，只是竊錄，非違反她們意願」。楊也說沒拍到女童如廁的影像，而且已經刪掉了。

北院認為楊利用師生權力關係，藉學生對於教師的信任而不設防，輕易貼近女童拍攝內褲及大腿的性影像影片，行為雖不該，但比起兒童及少年性剝削防制條例以「強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術」等方式拍攝，情節相對輕微，也與性犯罪集團大量拍攝、製造少女猥褻性影像有別。因楊與2名女童家長達成調解並賠償，他犯5個以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，一審判10年徒刑。