快訊

影／板橋晚市驚傳砍人 攤商持殺豬刀猛砍債主7刀遭警逮捕

日本籍男子涉捷運站偷拍女子裙底 士院判刑4月

中央社／ 台北29日電

日本籍男子佐佐木今年6月間在台北市捷運中山站，涉嫌以GOPRO攝影設備偷拍女子裙底，遭起訴刑法無故攝錄他人性影像罪。士林地院今天判處有期徒刑4月，可易科罰金，可上訴。

根據士林地方法院判決，今年6月8日上午9時許，佐佐木在台北市捷運中山站的地下街出口搭乘手扶梯，見前方女子身著短裙，趁女子未注意，涉嫌持GOPRO攝影設備竊錄女子裙底隱私部位。

被害女子與友人察覺異狀，懷疑遭偷拍，隨即報警。警方到場後將佐佐木帶回詢問，並移送士林地檢署偵辦。檢察官向法院聲請羈押佐佐木獲准。

檢方偵查後起訴佐佐木，由士林地院審理。法官諭知佐佐木以新台幣12萬元交保，並限制住居；因佐佐木自白犯罪，裁定以簡易判決處刑。

士院審酌，佐佐木行為侵害被害女子隱私並造成心理創傷，考量佐佐木坦承犯行，有與被害女子和解的意願，但因被害女子無意願而未能達成和解，量處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

士院另指出，佐佐木除本案外，未見其他擾亂台灣社會治安的情形，缺乏證據證明有繼續危害社會安全之虞，審酌其犯罪情節、素行、生活狀況等，尚無諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境的必要，本件可上訴。

本案曝光後，日本岩手縣政府曾召開謝罪記者會，表示隸屬該縣農林水產部的一名30多歲男性職員，6月初前往台灣旅行期間，涉嫌在台北市的捷運站偷拍女性裙底，遭台灣警方逮捕。縣政府將確認相關事實後進行處分。

捷運 偷拍 北市

延伸閱讀

台中朝陽科大爆偷拍 男老師把持不住...企圖竊錄漂亮女學生內褲

父性侵女、前男友偷拍…中國版「N號房」爆90萬人受害

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱沒什麼大不了秒遭痛毆

偷拍4女教師胸、裙底私密處PO網 台南國立高中男生判賠100萬

相關新聞

視訊聊天偷錄少女裸胸影像還傳給他人觀看 男子犯2罪判刑

楊姓男子上網認識15歲少女，兩人視訊時，偷偷錄下少女祼露胸部畫面，並上傳社群平台群組供他人觀賞。法官審理後，竊錄被害少女...

他從後環抱小姨子撫胸稱「高中生中最大」 挨告狡辯稱2人長期婚外情

台南市男子阿德趁妻子的妹妹在廚房備料時，三度從後環抱，撫摸雙側胸部，更在耳邊稱「你的胸部是高中生最大」；案經對方報警提告...

台南市立國中老師輔導女學生...撫胸摸臀還企圖偷拍 自首賠錢獲緩刑

郭姓男子利用擔任國中老師的機會，在指導的女學生於下課時找他提問問題，逐漸熟識後，竟趁機撫摸女學生胸部、屁股以及親吻她；郭...

高雄超商店員IG誘國中女學生上床 還騙對方家長會賠錢

高雄市一名黃姓超商男店員把交往不到1星期的14歲國中女學生小涵（化名）帶回家拐上床，遭小涵媽媽報警提告，黃男向小涵父母表...

女病患求診遭「隔衣揉胸」 復健醫師認罪：年紀大控制力比較差

台北市松山區某診所詹姓醫師協助復健時，涉嫌利用觸診隔著衣物觸碰女病患的乳頭，依2個對受照護之人利用機會猥褻罪起訴；詹認罪...

台中朝陽科大爆偷拍 男老師把持不住...企圖竊錄漂亮女學生內褲

時任台中朝陽科技大學1名兼任男老師課間休息時，因到圖書館見1名女學生長得漂亮，就坐到她對面拿手機伸進座位底下企圖偷拍她內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。