日本籍男子涉捷運站偷拍女子裙底 士院判刑4月

日本籍男子佐佐木今年6月間在台北市捷運中山站，涉嫌以GOPRO攝影設備偷拍女子裙底，遭起訴刑法無故攝錄他人性影像罪。士林地院今天判處有期徒刑4月，可易科罰金，可上訴。

根據士林地方法院判決，今年6月8日上午9時許，佐佐木在台北市捷運中山站的地下街出口搭乘手扶梯，見前方女子身著短裙，趁女子未注意，涉嫌持GOPRO攝影設備竊錄女子裙底隱私部位。

被害女子與友人察覺異狀，懷疑遭偷拍，隨即報警。警方到場後將佐佐木帶回詢問，並移送士林地檢署偵辦。檢察官向法院聲請羈押佐佐木獲准。

檢方偵查後起訴佐佐木，由士林地院審理。法官諭知佐佐木以新台幣12萬元交保，並限制住居；因佐佐木自白犯罪，裁定以簡易判決處刑。

士院審酌，佐佐木行為侵害被害女子隱私並造成心理創傷，考量佐佐木坦承犯行，有與被害女子和解的意願，但因被害女子無意願而未能達成和解，量處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

士院另指出，佐佐木除本案外，未見其他擾亂台灣社會治安的情形，缺乏證據證明有繼續危害社會安全之虞，審酌其犯罪情節、素行、生活狀況等，尚無諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境的必要，本件可上訴。

本案曝光後，日本岩手縣政府曾召開謝罪記者會，表示隸屬該縣農林水產部的一名30多歲男性職員，6月初前往台灣旅行期間，涉嫌在台北市的捷運站偷拍女性裙底，遭台灣警方逮捕。縣政府將確認相關事實後進行處分。