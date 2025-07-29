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視訊聊天偷錄少女裸胸影像還傳給他人觀看 男子犯2罪判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子上網認識15歲少女，兩人視訊時，偷偷錄下少女祼露胸部畫面，並上傳社群平台群組供他人觀賞。法官審理後，竊錄被害少女性影像罪判刑4年6月，散布性影像罪判刑1年2月，應執行5年4月徒刑。全案可上訴。

檢方起訴楊男2023年8月間，透過通訊軟體「探探」結識當時未滿16歲的少女，兩人視訊時，楊男在未徵得少女同意下，用手機支錄下少女裸露胸部的影像，儲存在手機內。

楊男後來將拍到的性影像，上傳至通訊軟體Telegram，人數約10人的不知名群組，後來又被群組內身分不詳網友，上傳至Telegram「白嫖老司機福利交流群」群組及不詳色情網站

少女在網路上看見自己的性影像後報案，警方查出楊男身分，通知到案製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定犯行，起訴楊男涉犯犯兒童及少年性剝削防制條例，以違反意願方法使少年被拍攝性影像罪、散布少年性影像罪。

基隆地方法院法官審理後，指楊男竊錄被害少女性影像，並上傳網路，供他人觀看，行為應受責難，依以違反意願方法使少年被拍攝性影像電子訊號罪，判刑4年6月，散布少年性影像電子訊號罪，判刑1年2月，應執行5年4月徒刑。

楊姓男子與15歲少女視訊時，偷偷錄下少女祼露胸部畫面，並上傳社群平台群組供他人觀賞。基隆地院法官審理後，判應執行5年4月徒刑。圖／本報資料照
楊姓男子與15歲少女視訊時，偷偷錄下少女祼露胸部畫面，並上傳社群平台群組供他人觀賞。基隆地院法官審理後，判應執行5年4月徒刑。圖／本報資料照

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