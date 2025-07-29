他從後環抱小姨子撫胸稱「高中生中最大」 挨告狡辯稱2人長期婚外情

台南市男子阿德趁妻子的妹妹在廚房備料時，三度從後環抱，撫摸雙側胸部，更在耳邊稱「你的胸部是高中生最大」；案經對方報警提告，阿德還辯稱2人互有情愫，是長期婚外情關係，私下相處都會有曖昧言行。台南地院不採信其辯詞，將他依違反性騷擾防治法判刑6月。

判決書指出，台南市一名男子阿德（化名）去年2月10日下午2時許，在岳母住家趁妻子妹妹在廚房備料時，從後環抱她，並以雙手撫摸其雙側胸部；經小姨子斥責「幹嘛」，阿德雖然停止，後來卻又從後再次環抱，撫摸雙側胸部，對方再斥責「到底要幹嘛啦」。

阿德放手後，仍第三度從後方環抱，撫摸小姨子雙側胸部，還在耳邊稱「你的胸部是高中生最大」；案經小姨子報警提告，偵訊時，阿德承認有環抱並觸摸胸部，但否認有性騷擾犯意，辯稱只是從背後環抱時，手的位置剛好在她胸部，這也不是第一次抱。

阿德聲稱自己與小姨子長期有婚外情曖昧，每次見面兩人私下有機會獨處時都有親吻、擁抱，或國內外旅遊兩人私下牽手逛街，小姨子還會主動提議一起家族旅遊，或邀請他跟妻子回娘家；兩人每次只要有機會私下獨處時，都維持曖昧言行。

阿德表示，當天抱小姨子，對方也沒有反抗，過程她只說過三句話「幹嘛」、「幹嘛啦」、「什麼鬼啊」等語，三次他都有退回來；後來是因為覺得難得相處，一直還想再抱她，才會有三次。

法院對於阿德辯稱他與小姨子有婚外情，傳喚阿德表妹、妻子以及岳母出庭作證，表妹及岳母均語焉不詳，未能具體確定；妻子證稱妹妹確實與丈夫有吃飯互餵、互贈禮物，妹妹也請丈夫指導開車，不過都是在她與親友同在場合所為，但這件事發生後她覺得似乎是有一點可能。

法院認為，3名證人均無法證明阿德與小姨子長期存有婚外情關係，且若如阿德辯稱，在相處期間必然有留存親暱文件或資料，但阿德並未提出任何具體文字、圖片或影音等證據，證明兩人間存有情愫，大違常情；顯見阿德所辯乃臨訟卸責之詞，不足採信。

法院指出，被害人證述前後大致相符，未有明顯瑕疵，復查無誣指動機，認定阿德趁其不及抗拒，故意接連伸手觸摸胸部，已逾越一般男女相處正當範疇；其明知身為姊夫，關係親近，竟為滿足一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，性騷擾得逞，造成被害人心理不安全感及陰影。