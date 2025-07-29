台南市立國中老師輔導女學生...撫胸摸臀還企圖偷拍 自首賠錢獲緩刑
郭姓男子利用擔任國中老師的機會，在指導的女學生於下課時找他提問問題，逐漸熟識後，竟趁機撫摸女學生胸部、屁股以及親吻她；郭還企圖竊錄拉起女學生衣服，撫摸胸部的影像。由於他自首且賠償40萬元達成和解，台南地院將他判刑1年10月，緩刑3年。
判決書指出，郭姓男子2017至2020年在台南市一所市立國中擔任老師，明知教導的女學生年僅15歲，竟在2020年2月起至7月間，利用女學生找他問問題的機會，在學校諮商室內撫摸女學生的手，從後抱住女學生，撫摸胸部、屁股以及親吻女學生等共6次。
2020年7月，郭姓男子又事先在諮商室內架設行車紀錄器，開啟錄影功能，放在書架上，在女學生不知情情形下，將她的身體轉面向書架，從她身後環抱並將衣服撩起；郭讓女學生裸露胸部，以手撫摸胸部，並企圖竊錄性影像，但影像未錄製成功。
2020年8月，郭姓男子還成為該校的行政主管，竟在辦公室儲藏室內撫摸女學生的手、從背後抱住她、撫摸胸部、屁股及親吻約6次，猥褻女學生得逞；直到女學生考上大學，去年4月在學校輔導室接受諮商，說出遭猥褻過程，大學立刻通報國中校方。
郭姓男子去年5月向台南地檢署遞交刑事自首書，承認犯行，願意接受裁判，國中也報警處理；檢察官認定，郭姓男子是被害女學生老師，對女學生有因教育而受監督關係，女學生是在下課後找郭詢問問題期間，與郭熟識，女學生直到畢業後都對二人關係感到困惑。
檢察官指出，女學生在2020年至2021年撰寫部落格心情日記，足認有困惑、痛苦之感，雖並未達到違背意願程度，然其性自主意思決定處於一定程度壓抑，且有情緒低落、難以入睡狀況事實；將郭依違反兒童及少年性剝削防制條例等提起公訴，對少年犯罪請求加重其刑，自首則減輕其刑。
法院審理時，郭姓男子承認犯行，至於檢方所指郭企圖竊錄少女性影像，由於女學生證稱並沒有看見拍攝出來的影像，也沒有證據證明郭姓男子確實已成功拍攝影像，僅有女學生的證詞，無從認定其所為已達既遂；郭此行為依犯違反本人意願方法使少年被拍攝性影像未遂罪處斷。
法院認定，郭姓男子未施以強制或脅迫等明顯違反意願手段，是在女學生未反對下猥褻，不過相關犯行，犯意各別，行為不同，應予分論併罰；郭故意對少年犯罪，應加重其刑；拍攝性影像未遂，以及自首而接受裁判，均減輕其刑。
法院審酌，郭姓男子為女學生老師，卻侵害女學生身體自主權且造成身心遭受重大傷害；考量其始終承認犯行，郭在審理時與女學生以賠償40萬元，達成和解，女學生同意調解成立，願意給郭緩刑機會，且郭已賠償20萬元，堪認有悔悟之意。
法院兼衡郭的犯罪動機、手段，及其自述學歷、職業、家庭經濟生活等，依成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪，共8罪，判刑10月；違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像未遂罪，判刑1年2月，宣告緩刑3年，緩刑期內付保護管束。
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