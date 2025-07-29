聽新聞
0:00 / 0:00
高雄超商店員IG誘國中女學生上床 還騙對方家長會賠錢
高雄市一名黃姓超商男店員把交往不到1星期的14歲國中女學生小涵（化名）帶回家拐上床，遭小涵媽媽報警提告，黃男向小涵父母表示願意賠償20萬元和解，沒想到事後他卻一毛都不賠，讓女方覺得受到二次傷害，遭判刑有期徒刑3個月。
判決書指出，這名黃姓超商男店員2023年4月透過社群軟體Instagram （IG）認識一名年僅14歲的國中女學生小涵，2人之後感情發展成為男女朋友，沒想到阿光竟然不到1個星期就把小涵「推倒」，帶小涵回家性交得逞2次，被小涵媽媽知道後氣得報警提告。
黃男遭提告後提出條件與小涵媽媽談和解，表示願意分別賠償給小涵及小涵媽各10萬元，作為調解條件，女方最後也答應黃男調解，沒想到簽完調解書後，黃男竟然失約，沒有依約給過任何一毛錢給女方，讓小涵媽媽認為黃男不僅妨害性自主對她未滿16歲的女兒下手，犯案後還詐騙調解，讓女方受到二次創傷，玩弄司法制度。
橋頭地檢署因此上訴，認為黃男欺騙小涵父母導致小涵父母心理受創，且黃男對小涵犯罪行為判刑3個月量刑實嫌輕縱，有違罪刑相當原則，請求法官撤銷原判決，改判更重的判決。
不過橋頭地院法官審理後認為，黃男犯案時也才18歲，案發時黃男與小涵是男女朋友關係，基於男女情愛才會觸犯犯行，但黃男犯罪手段平和，且事後也坦承犯行願意賠償，考量黃男國中畢業的智識程度，加上月收入2萬元還要扶養阿公，後來也轉帳賠償，因此決定維持原判，3個月有期徒刑，並給予緩刑2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言