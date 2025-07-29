高雄超商店員IG誘國中女學生上床 還騙對方家長會賠錢

高雄市一名黃姓超商男店員把交往不到1星期的14歲國中女學生小涵（化名）帶回家拐上床，遭小涵媽媽報警提告，黃男向小涵父母表示願意賠償20萬元和解，沒想到事後他卻一毛都不賠，讓女方覺得受到二次傷害，遭判刑有期徒刑3個月。

判決書指出，這名黃姓超商男店員2023年4月透過社群軟體Instagram （IG）認識一名年僅14歲的國中女學生小涵，2人之後感情發展成為男女朋友，沒想到阿光竟然不到1個星期就把小涵「推倒」，帶小涵回家性交得逞2次，被小涵媽媽知道後氣得報警提告。

黃男遭提告後提出條件與小涵媽媽談和解，表示願意分別賠償給小涵及小涵媽各10萬元，作為調解條件，女方最後也答應黃男調解，沒想到簽完調解書後，黃男竟然失約，沒有依約給過任何一毛錢給女方，讓小涵媽媽認為黃男不僅妨害性自主對她未滿16歲的女兒下手，犯案後還詐騙調解，讓女方受到二次創傷，玩弄司法制度。

橋頭地檢署因此上訴，認為黃男欺騙小涵父母導致小涵父母心理受創，且黃男對小涵犯罪行為判刑3個月量刑實嫌輕縱，有違罪刑相當原則，請求法官撤銷原判決，改判更重的判決。