女病患求診遭「隔衣揉胸」 復健醫師認罪：年紀大控制力比較差

台北市松山區某診所詹姓醫師協助復健時，涉嫌利用觸診隔著衣物觸碰女病患的乳頭，依2個對受照護之人利用機會猥褻罪起訴；詹認罪，台北地院2罪判他有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，緩刑3年，接受法治教育2場次。可上訴。

詹是診所醫師，被害人2023年7月起至診所復健。檢方指控，2024年1月24日下午5時，詹在診所內利用觸診的機會，以手隔著衣物搓揉女病患的右側胸部，還觸碰她的乳頭，以此方式猥褻對方。

2024年1月26日下午4時許，詹又在診所先後以左手隔著衣服搓揉女病患的左側胸部、左側胸部乳頭，再以右手隔著衣服搓揉她的右側胸部、左側胸部，再猥褻女病患，被害人向松山分局報案，檢方起訴詹，法院開庭，詹就認罪。

判決書指出，詹為一己私慾，不尊重他人性自主權，令被害人身心受創，不過，念在詹坦承犯行，與被害人達成調解且已全部履行，犯後態度良好，自述因年紀較大控制能力較差，依法判刑。