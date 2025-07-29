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台中朝陽科大爆偷拍 男老師把持不住...企圖竊錄漂亮女學生內褲

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中朝陽科技大學1名兼任男老師課間休息時，因到圖書館見1名女學生長得漂亮，就坐到她對面拿手機伸進座位底下企圖偷拍她內褲，男師遭搜索落網一再否認，最終才認罪；法院以他侵害女學生隱私，無法和解，依妨害性隱私罪判他3月，不宣告緩刑，可上訴。

台中地檢查，該名老師2023年11月8日晚上6點多，在校內圖書館2樓見1名女學生在座位上用手機，他就坐到對面並將手機開啟錄影，多次伸到座位下方企圖以此竊錄對方內褲影像。

女學生驚覺異樣嚇得離開，警方獲報調閱監視器查看，認為老師行徑詭異，事後持搜索票搜索查扣其手機全案才曝光。

檢方訊時，男師矢口否認犯行，辯稱當時他拿手機在充電，因為注意到女學生長得漂亮，所以從座位下方拍攝她臉部，沒有要拍其身體隱私部位。但被害人指證歷歷，並有監視器等可佐，檢方不採信仍依違反性隱私將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，男師為滿足一己私慾，無故攝錄女學生，侵害對方隱私權，考量他最終坦承，但女學生沒有調解意願，並兼衡一切情狀後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判他3月徒刑，得易科罰金。

中院也說，男師過去雖然未受有期徒刑宣告，但其犯案時為大學兼任講師，竟趁課間休息時前往圖書館犯罪，且在警詢、偵查及法院第1次、第2次訊問時，均矢口否認犯行，直到第3次提示監視器畫面勘驗他才改口認罪。

中院說，若未給予他適切刑罰，恐難保男師能克制己慾而無再犯之虞，加上未能和解等，因此不宣告緩刑。

時任朝陽科大兼任老師拿手機伸進座位底下，企圖偷拍漂亮女學生內褲。示意圖／ingimage
時任朝陽科大兼任老師拿手機伸進座位底下，企圖偷拍漂亮女學生內褲。示意圖／ingimage

隱私權 圖書館

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