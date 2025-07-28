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狼父脫褲猥褻國小女兒：爸爸在我身上 強制猥褻起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名年約40歲狼父涉嫌脫褲猥褻就讀國小的女兒，大女兒難忍父親惡行帶著妹妹離家找媽媽，幸好警方發現並由社工協助安置年幼姊妹，全案經驗傷採驗、DNA鑑定確認狼父獸行，台北地檢署偵結依強制猥褻罪起訴。

檢方調查，狼父居無定所2022年下半年帶著一雙年幼女兒入住旅館，期間妻子曾探望女兒，但未帶走女兒，狼父涉嫌在旅館內脫褲以下體猥褻大女兒。事後，大女兒帶著妹妹離開狼父，並向警方稱「她們想媽媽」且揭露狼父行徑「爸爸在我身上、感覺硬硬的、不舒服」

全案依妨害性主罪偵辦，大女兒經驗傷、採驗後，隱私部位採出狼父的DNA成為關鍵證據，姊妹倆經社工協助安置；狼父因他案入監服刑，出監後未到案遭通緝，日前檢方將其通緝到案，全案依對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。

狼父涉嫌脫褲猥褻女兒，遭依強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage
狼父涉嫌脫褲猥褻女兒，遭依強制猥褻罪起訴。示意圖／Ingimage

DNA 猥褻 通緝

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