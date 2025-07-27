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抓到了！高雄25歲男穿透明雨衣「全裸遮臉」逛超商 落網稱：生活壓力大

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、戴上僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛高市三民區一家超商，如透明人露鳥，嚇壞民眾；警方追查，發現廖先在巷弄脫、穿衣變裝，後騎車離去，今天下午3時通知到案；廖稱，生活壓力大，一時做出不當行為。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，片中只見一名頭戴安全帽、身穿輕便型雨衣、臉上戴著僅露出雙眼、嘴巴的面罩、腳踩藍白拖的男子，今天凌晨1時許走進三民區大豐二路一家超商買東西，隨後又走出超商。

隨著畫面鏡頭拉近一看，原來男子全身一絲不掛，僅穿了一件透明雨衣，如同公然露鳥，將超商前的女子嚇得花容失色，男子淡定轉頭看拍攝的民眾，隨後快步離開現場。

轄區三民二警分局檢視影片內容，因裸男行為已違反社會善良風俗，經調閱大豐二路附近監視器，發現裸男凌晨時分先騎機車進入巷弄，將身上衣服脫光，再穿上雨衣走進超商，「裸身露鳥」後，又走回巷弄穿衣，騎機車離去。

警方以車追人，查出是25歲廖姓男子所為，今天下午3時通知他到案說明；據了解，從事服務業的廖男稱，因生活壓力大，一時做出不當舉止；警詢後，被依公然猥褻罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、戴上僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛高市三民區一家超商，落網被送辦。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、戴上僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛高市三民區一家超商，落網被送辦。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、戴上僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛高市三民區一家超商，落網被送辦。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、戴上僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛高市三民區一家超商，落網被送辦。記者石秀華／翻攝
高市廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市廖姓男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

超商 影片 壓力 猥褻 全裸 安全帽

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