北市男在車上跟少女性交「掏15萬和解」 遭判4月...獲2年緩刑

曾姓男子明知小花（化名）是未成年少女，仍在交往期間約出對方，並在車上發生性行為，小花父親知悉後憤怒提告，案經士林地檢署偵結起訴。士林地院審酌雙方達成15萬元和解，依妨害性自主判4月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，曾男因網路交友認識少女小花，雙方交往後2024年1月，曾男把車開到北投區關渡宮的停車場，2人在車上合意性交，曾男把生殖器插入小花陰道，發生一次性行為。事後小花父親發現，報警提告。

儘管曾男未違反小花意願，但無視小花14歲以上未滿16歲，性觀念尚未成熟，沒有完全性自主同意能力，士林地檢署偵結，依妨害性自主罪嫌起訴。