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高雄惡男全裸穿透明雨衣戴安全帽面罩逛超商 女子嚇得花容失色

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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高市一名男子今天凌晨頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商，看似正常的穿著，近看才知男子竟全裸，如透明人露鳥，嚇壞店前女子，民眾拍下畫面PO網，警方指，已循線追查這名噁男身分。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影音，只見一名頭戴安全帽、身穿輕便型雨衣、臉上照著僅露出雙眼、嘴巴的面罩、腳踩藍白拖的男子，今天凌晨1時許走進三民區大豐二路一家超商買東西，隨後又走出超商。

隨著畫面鏡頭拉近一看，原來男子全身一絲不掛，僅穿了一件透明雨衣，如同公然露鳥，將超商前的女子嚇得花容失色，男子淡定轉頭看拍攝的民眾，快步離開現場。

轄區三民二警分局指出，尚未接獲相關報案資料，惟畫面中男子於不特定多數人得以共見共聞的公共場所進行猥褻行為，已破壞社會秩序，警方將循線追查男子身分，並依刑法第234條第1項公然猥褻罪通知男子到案說明。

高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩（如圖），被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩（如圖），被民眾拍下走出三民區一家超商的畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商，被民眾拍下走出超商畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商，被民眾拍下走出超商畫面。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名男子今天凌晨全裸、頭戴安全帽、穿透明輕便型雨衣、臉戴僅露雙眼及嘴巴的面罩，逛三民區一家超商。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

超商 猥褻 安全帽

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