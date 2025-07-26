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偷拍法院男女廁 佐理員撤職、停用

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

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新北地院前佐理員駱思龍在板橋簡易庭男、女廁偷裝密錄器，拍攝院內及院外民眾，時間長達2、3年。司法院將駱移送懲戒法院，懲戒法院判撤職，停止任用5年。圖／聯合報系資料照片
新北地院前佐理員駱思龍在板橋簡易庭男、女廁偷裝密錄器，拍攝院內及院外民眾，時間長達2、3年。司法院將駱移送懲戒法院，懲戒法院判撤職，停止任用5年。圖／聯合報系資料照片
新北地院前佐理員駱思龍在板橋簡易庭男、女廁偷裝密錄器，拍攝院內及院外民眾，時間長達二、三年，新北地檢署偵查認定有十四人受害，依公務員無故攝錄性影像罪起訴駱，並請新北地院從重論處。司法院將駱移送懲戒法院，懲戒法院判撤職，停止任用五年。

駱思龍自二○○五年起，在新北地院擔任法警，後被選為佐理員，負責協助調查保護官執行觀護行政業務。

但駱卻從二○二二年起，利用下班後獨留辦公室加班，將密錄器以膠帶固定在茶水間、辦公座位低角度，或廁所蹲式馬桶集汙糟上方竊錄被害人裙底、短褲底大腿根部和內褲等影像。一名被害人如廁時察覺有異，這才事跡敗露。

檢警查扣十五段竊錄影像，其中有一段是男性被害人如廁，新北地院一月十四日召開考績會，函台灣高等法院轉司法院將駱男移送懲戒法院，並建議停職，隔天司法院決議停職，駱十七日火速離職。

懲戒法院審理時，駱思龍未提出答辯，但因檢方已起訴，懲戒法院認定他犯罪。

懲戒法院指駱除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法「公務員不得有損害公務員名譽及政府信譽行為」規定，他的行為嚴重斲喪公眾對他職務的尊重與執行職務的信賴，為維持公務信譽與紀律，有懲戒必要。懲戒法院認為駱為了私慾，長期在辦公場所、衛廁用惡質手法密錄，侵害多人身體隱私，損害法院形象與政府信譽「莫此為甚」，判他撤職、停止任用五年。

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