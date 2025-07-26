女大生泥醉無力反抗 加油工硬上得逞辯稱：她先親我

1名女大生今年初前往新北市KTV飲酒歡唱，因泥醉無力反抗，遭加油工沈姓男子撿屍硬上得逞挨告，還辯稱「她先親我，雙方是合意。」此說法不為檢察官採信，日前依乘機性交罪嫌起訴。

起訴指出，1名19歲女大學生今年1月初，應其女性朋友情侶檔邀約一同前往新北市1間KTV飲酒歡唱，同包廂在加油站上班的沈姓男子（24歲）見女大學生因喝多酒醉無力行走，趁與眾人協助將人送至住處後，故意藉口上廁所留下來。

沈男等眾人都已離去，明知女大學生因泥醉無力反抗，竟見色起意，強行性侵得逞。女大學生酒醒後察覺有異，詢問同行女性友人後驚覺遭沈男辣手催花，驗傷後報警提告。

「是她先親我，雙方是合意。」沈男在警詢及檢方偵查時坦承雙方有發生親密性行為，強力辯稱是因對方先親他，以為對他有意思，強調雙方是合意；但女大學生的女性友人說，當時送人回去時，她全身癱軟無力，走路都需要人攙扶，且叫她多次都無法回應。檢察官認為沈男說法不足採信，日前依乘機性交罪嫌起訴。

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