快訊

花蓮投開票所大門深鎖貼「這告示」 村民傻眼抱怨連連

孫安佐街頭半裸停工一個月 「眼神無光」吐近況：很不容易

MLB／巨人隊先發吃緊 美媒透露鄧愷威大聯盟登板日

女大生泥醉無力反抗 加油工硬上得逞辯稱：她先親我

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

1名女大生今年初前往新北市KTV飲酒歡唱，因泥醉無力反抗，遭加油工沈姓男子撿屍硬上得逞挨告，還辯稱「她先親我，雙方是合意。」此說法不為檢察官採信，日前依乘機性交罪嫌起訴。

起訴指出，1名19歲女大學生今年1月初，應其女性朋友情侶檔邀約一同前往新北市1間KTV飲酒歡唱，同包廂在加油站上班的沈姓男子（24歲）見女大學生因喝多酒醉無力行走，趁與眾人協助將人送至住處後，故意藉口上廁所留下來。

沈男等眾人都已離去，明知女大學生因泥醉無力反抗，竟見色起意，強行性侵得逞。女大學生酒醒後察覺有異，詢問同行女性友人後驚覺遭沈男辣手催花，驗傷後報警提告。

「是她先親我，雙方是合意。」沈男在警詢及檢方偵查時坦承雙方有發生親密性行為，強力辯稱是因對方先親他，以為對他有意思，強調雙方是合意；但女大學生的女性友人說，當時送人回去時，她全身癱軟無力，走路都需要人攙扶，且叫她多次都無法回應。檢察官認為沈男說法不足採信，日前依乘機性交罪嫌起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1名女大生今年初前往新北市KTV飲酒歡唱，因泥醉無力反抗，遭加油工沈姓男子撿屍硬上得逞挨告，還辯稱「她先親我。」不為檢察官採信，日前依乘機性交罪嫌起訴。示意圖／Ingimage
1名女大生今年初前往新北市KTV飲酒歡唱，因泥醉無力反抗，遭加油工沈姓男子撿屍硬上得逞挨告，還辯稱「她先親我。」不為檢察官採信，日前依乘機性交罪嫌起訴。示意圖／Ingimage

大學生 檢察官

延伸閱讀

想入手0050卻抵擋不住上一代投資觀念…女大生悔買00919：該如何說服爸？

不配合將前途盡毀！教授以成績要脅提供性服務 女大生投訴無果校內自焚

《CS:GO》傳奇選手宙斯與中國女大生一夜情！辯稱未婚無子女卻被網翻出女兒合照

東華女大生打工完返校遇車禍死劫 校方將頒榮譽學位證書

相關新聞

女大生泥醉無力反抗 加油工硬上得逞辯稱：她先親我

1名女大生今年初前往新北市KTV飲酒歡唱，因泥醉無力反抗，遭加油工沈姓男子撿屍硬上得逞挨告，還辯稱「她先親我，雙方是合意...

男屢拍兒童性影像 一度獲釋遭撤銷

徐姓男子專挑兒童偷拍、索取裸照恐嚇，上月被檢方依違反兒少性剝削條例等十六個重罪起訴，在押的徐男移審法院後，法院以徐男覓保...

影／遭中年大叔噴白色液體 高雄女高中生一摸以為是優格…結局曝光

高市一名高中女生前晚9時25分在大東捷運站出口處，突感覺背後被噴東西，用手摸發現是白色半透明液體，因有淡淡酸味，以為是優...

勘災蹺班涉猥褻2童 南市府員工收押

台南市工務局施姓男員工本月18日申請公務車要到北門區會勘災後重建工程案，卻蹺班到國小游泳池，尾隨2名男童進入更衣室，涉猥...

台南市府工務局員工遛班游泳 涉猥褻男童被逮遭裁押

台南市工務局施姓員工被控18日上午跑到一國小游泳池，涉尾隨2名男童進入更衣室，伸手猥褻2男童下體並拍照，經男童告知老...

台中男警偷拍網紅女警性愛片 小圈子販售給百名網友賺30萬遭起訴

台中男警和網紅女警交往期間涉偷拍性愛過程，分手後剪輯濃縮成約13分46秒精華片段，刊登廣告「女上位也搖賣力，不愧是有在練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。