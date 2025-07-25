聽新聞
0:00 / 0:00

男屢拍兒童性影像 一度獲釋遭撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中司法大厦。圖／聯合報系資料照片
台中司法大厦。圖／聯合報系資料照片
徐姓男子專挑兒童偷拍、索取裸照恐嚇，上月被檢方依違反兒少性剝削條例等十六個重罪起訴，在押的徐男移審法院後，法院以徐男覓保無著，當庭釋放僅限制住居，檢方不服處分提準抗告，合議庭認有理由，撤銷發回原受命法官另為妥適處理。

台中地檢署偵查期間，發現徐男有多項性騷擾紀錄，多次違反兒童意願拍攝性影像，抑或是引誘兒童自行拍攝，不少人受害，檢方向法院聲押獲准。

全案起訴後，台中地院受命法官以徐坦承犯行、供詞與證人相符，過往不曾被通緝，無逃亡具體事實，認為可透過其他方法替代羈押，裁定五萬元交保，限制住居，因徐覓保無著，最終改以僅限制住居，檢察官不服提準抗告。

台中地院合議庭調查，檢察官補充說明、起訴書接押意見欄都表示，徐男犯罪次數、被害人不少，可預見罪責不輕，後續還有鉅額民事求償，若貿然釋放有相當逃亡可能。

檢方則指出，徐男有反覆實施之虞，先前給予法治教育、觀護輔導都沒用，應透過監所矯正教化，認有續押必要，建議法院應繼續羈押，避免徐男反覆對其他人恐嚇、詐欺或犯兒少性剝削等嚴重行為。

合議庭審酌，徐男犯最輕本刑七年以上徒刑，被害人數多，堪認任何人基於徐的立場，都存有逃亡以規避刑責的強烈動機，且徐男曾違反兒少性剝削被判刑一年六月，緩刑兩年，之後又接連兩次對兒童性騷擾、在書店對兒童偷拍，最後雖因和解對方撤告，但足見其不知謹惕、一犯再犯。

合議庭指，徐男違反兒少性剝削被起訴多達十六罪，又變本加厲在網路尋找對象，施以詐術取得性影像、恐嚇取財三萬多元，嚴重戕害被害人身心、危害社會治安，原處分僅限制住居，對如何預防其再犯理由，付之闕如，認為檢方提準抗告有理由，撤銷發回原受命法官。

偷拍 性騷擾

延伸閱讀

律師提抗告！柯文哲726罷免日想投票 最高行政法院5點半下班前分案

柯文哲聲請罷免投票遭駁 黃國昌：踐踏憲法投票權將提抗告

柯文哲抗告了！爭取726大罷免投票權 律師今下午已完成遞狀

聲請投票駁回再提抗告 柯文哲臉書：不容司法帶頭踐踏人權

相關新聞

男屢拍兒童性影像 一度獲釋遭撤銷

徐姓男子專挑兒童偷拍、索取裸照恐嚇，上月被檢方依違反兒少性剝削條例等十六個重罪起訴，在押的徐男移審法院後，法院以徐男覓保...

影／遭中年大叔噴白色液體 高雄女高中生一摸以為是優格…結局曝光

高市一名高中女生前晚9時25分在大東捷運站出口處，突感覺背後被噴東西，用手摸發現是白色半透明液體，因有淡淡酸味，以為是優...

勘災蹺班涉猥褻2童 南市府員工收押

台南市工務局施姓男員工本月18日申請公務車要到北門區會勘災後重建工程案，卻蹺班到國小游泳池，尾隨2名男童進入更衣室，涉猥...

台南市府工務局員工遛班游泳 涉猥褻男童被逮遭裁押

台南市工務局施姓員工被控18日上午跑到一國小游泳池，涉尾隨2名男童進入更衣室，伸手猥褻2男童下體並拍照，經男童告知老...

台中男警偷拍網紅女警性愛片 小圈子販售給百名網友賺30萬遭起訴

台中男警和網紅女警交往期間涉偷拍性愛過程，分手後剪輯濃縮成約13分46秒精華片段，刊登廣告「女上位也搖賣力，不愧是有在練...

台中補教狼師摸少女下體不認罪 這處採到他DNA成關鍵證據

台中楊姓補習班負責人兼教師趁少女來上課時，至少2度手伸進她褲管摸下體、臀部及襲胸，對方坦言「嚇到不知如何反應」，回家才向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。