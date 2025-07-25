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影／遭中年大叔噴白色液體 高雄女高中生一摸以為是優格…結局曝光
高市一名高中女生前晚9時25分在大東捷運站出口處，突感覺背後被噴東西，用手摸發現是白色半透明液體，因有淡淡酸味，以為是優格，轉身看，發現一名中年大叔在滑手機，下意識覺得是精液報警；警方逮到當工程師的吳姓男子，吳稱把玩「噴水式打火機」不小心「誤射」到對方。
一名高中少女在網路社群Threads貼文，指23日晚上9時25分在大東捷運站2號出口等家人，突然感覺背後有被噴東西，順手一摸，是白色半透明液體，一開始以為是優格，因為有淡淡的酸味。
當時她轉頭看到有位微胖、皮膚黝黑、穿著牛仔褲的中年男子站在她後面滑手機，她突然意識到，可能是精液。
高中女生貼文陳述，隨後那名男子走到YouBike附近繼續滑，她站起身瞪著他，後男子走回來對她說「這個（液體）剛剛就有了，我沒有跟你說，我怕尷尬。」她點個頭後就往藝術中心的廁所走，洗掉手上的液體，那名男子不久就離開了。
高中女生指，家人有帶她去報警，衣物也交給警方了；後來又再貼文回覆指，「報個喜事，抓到人了。」有網友回覆指超噁心。
轄區鳳山警分局指出，昨天凌晨零時許接獲被害人報案，指在鳳山區大東捷運站2號出口，遭身分不詳男子朝背部噴灑不明液體，警方隨即派員前往調查採證，並調閱沿路監視器，以車追人。
警方昨晚查出涉案男子是當工程師的吳姓男子（34歲），昨晚8時通知他到案說明；吳稱當時是把玩「噴水式打火機」不慎誤噴被害人；由於高中女生提供衣物，警方已採集液體送鑑驗釐清中，警詢後依涉嫌性騷擾及公然猥褻等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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