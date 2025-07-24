勘災蹺班涉猥褻2童 南市府員工收押

台南市工務局施姓男員工本月18日申請公務車要到北門區會勘災後重建工程案，卻蹺班到國小游泳池，尾隨2名男童進入更衣室，涉猥褻並拍照。警方依涉兒少性剝削及強制猥褻等罪嫌送辦，19日聲押獲准；工務局將施男停職處分，並追究濫用公務車責任。

據了解，施男已是回鍋再擔任公務員。他在2022年至2023年曾任職台南市經發局市場處，承辦摸彩活動卻被控作弊，利用其他人名義參與抽獎，遭勒令解職後，去年又考進工務局。

未料，施男本月18日假借外出勘災名義，卻是跑到國小游泳池游泳，適值學校夏令營，他涉猥褻2名男童下體及拍照。男童覺得怪異告知老師，校方報警處理，校方表示，已加強安全管理，禁止外人進入游泳。

而工務局則是接獲警方通知，才發現施男未參與會勘，且涉及學童性騷案被帶回台南市警六分局調查。

施男到案後，當下聘請律師陪同接受警方調查，但他否認涉案，且對案情避重就輕。警方查扣他的手機等相關證物，並送交相關單位鑑識。警詢後，依涉兒少性剝削及強制猥褻等罪嫌將他移送法辦，檢方認他涉案情節重大且有逃亡、滅證之虞，19日向法官聲押獲准。

工務局表示，該員已停職，違法及濫用公務車違失部分，會再召開考績會處理。