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屏東2024年兒少網路性剝削案逾百 受害男女近各半

中央社／ 屏東縣24日電

屏縣府去年數據顯示，社群媒體與短影音平台等盛行，網路犯罪致兒少遭受性剝削案達117件，且受害兒少男女比例接近各半；縣府呼籲，暑期網路使用，家長與青少年務必提高警覺。

屏東縣政府社會處今天發布新聞稿表示，青少年在日常使用網路平台中，隨著社群媒體、即時通訊軟體與短影音平台如Instagram、TikTok、小紅書等盛行，沉浸網路世界時間漸長，暴露於網路詐騙、個資外洩、不當交友及性剝削等高度風險中。

依社會處統計，網路犯罪導致兒少遭受性剝削案件數逐年遞增，從2021年59件、2022年79件、2023年92件，到去年已達117件；以去年為例，犯罪管道以社群網站及通訊軟體為主，網路遊戲及相關平台也不少。

社會處指出，受害兒少男女比相差不大，男生占46%、女生占54%；年齡層分布部分，15歲至未滿18歲占48%、12至未滿15歲占44%、未滿12歲占8%。

社會處舉例，國小四年級女童「小藝」，日前在玩線上遊戲時，與男網友「幻影」相識，2人在遊戲中互動頻繁，逐漸以男女朋友互稱；「小藝」無意間透露就讀學校、居住地及年齡等個資，對方隨後要求她拍攝私密照片作為情侶互動，並以遊戲點數作為交換條件，甚至傳送露骨訊息。

社會處說明，「小藝」感到不安與害怕，儘管多次推託拒絕仍遭持續施壓，最後她鼓起勇氣向母親坦白，母親截取對話紀錄報警，成功阻止事件擴大。

為確保青少年暑期網路使用安全，社會處呼籲，家長及青少年務必提高警覺，家長平時應多關心家中未成年子女網路使用情形，也可透過新聞媒體與實際案例，協助兒少建立正確網路使用觀念，提升青少年自我保護能力與危機辨識意識。

社會處提及，發現有兒少疑似遭遇網路性剝削、不當交友、詐騙或其他危害情形時，應勇於通報、即時求助；求助管道有屏東縣政府報案專線110、全國保護專線113、防詐騙諮詢專線165、社會安全網－關懷e起來https://ecare.mohw.gov.tw/。

網路遊戲 屏東縣政府

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