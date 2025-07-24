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台南市府工務局員工遛班游泳 涉猥褻男童被逮遭裁押

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲／台南即時報導

台南市工務局施姓員工被控18日上午跑到南區一國小游泳池，涉尾隨2名男童進入更衣室，伸手猥褻2男童下體並拍照，經男童告知老師後通知家長報警，台南市警六分局當天循線將他帶回調查，他否認涉案，警方依涉兒少性剝削及強制猥褻等罪嫌送辦，19日經檢方聲押獲准。

然而，案發當天，施申請公務車，原定前往北門區會勘一件災後重建工程案，該局接獲警方通知，才發現他並未參與會勘。

工務局指出，了解案發經過後，即對當事人停職處分，至於涉違規駕駛公務車則將另行追究。據調查，施於2022年至2023年曾任職台南市經發局市場處，離職後，2024年又考進工務局。

據指出，施18日假借外出會勘名義，卻是跑到南區一國小游泳池游泳，適值學校夏令營，他涉猥褻2名男童下體及拍照。男童事後覺得怪異告知老師，經通知家長後報警處理。校方表示，已加強泳池安全管理，禁止外人進入游泳，也對學生展開相關心理輔導。

施男到案後，當下也聘請律師陪同在警分局接受調查，但他否認涉案，且對案情避重就輕。然而，警方查扣其手機等證物，並送交相關單位鑑識，釐清案情。警詢後，依涉兒少性剝削及強制猥褻等罪嫌將他移送法辦，檢方認他涉案情節重大且有逃亡、滅證之虞，19日向法官聲押獲准。

警詢後，依涉兒少性剝削及強制猥褻等罪嫌將施男移送法辦，檢方認他涉案情節重大且有逃亡、滅證之虞，19日向法官聲押獲准。圖／本報資料照
警詢後，依涉兒少性剝削及強制猥褻等罪嫌將施男移送法辦，檢方認他涉案情節重大且有逃亡、滅證之虞，19日向法官聲押獲准。圖／本報資料照

猥褻 台南 游泳池

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